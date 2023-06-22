Ponpes Al Zaytun Disebut Menyimpang, Begini Respons Mahfud MD

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan bahwa pihaknya masih mempelajari dugaan pelanggaran yang dilakukan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.

"Masih dipelajari, masih dipelajari. Karena itu kan fenomena yang baru saja kan. Jadi kita tidak boleh sembarang menyikapi tanpa mendalami. Kita sedang mendalami itu semua," kata Mahfud kepada wartawan, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (22/6/2023).

Mahfud menegaskan, pihaknya perlu mengetahui terlebih dahulu, apa yang membuat Ponpes Al Zaytun diduga melakukan penyimpangan agama.

"Ya nanti kita dalami, tidak sesuainya apa? Kan saya belum tahu ketidaksesuaiannya apa gitu," ucapnya.

Jika terbukti melakukan penyimpangan dan ajaran sesat kepada para santri, kata Mahfud, maka Ponpes Al Zaytun akan berhadapan dengan hukum.

"Kan nanti ada urusannya, kalau ketidaksesuaiannya melanggar hukum itu urusan hukum, nanti dengan saya," katanya.