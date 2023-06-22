Ternyata Google Juga Ikut Memeriahkan HUT Ke-496 Jakarta

JAKARTA- Ternyata Google juga ikut memeriahkan HUT ke-496 Jakarta. Pada tahun ini, HUT DKI Jakarta mengusung tema “Jadi Karya untuk Nusantara” dengan slogan Sukses Jakarta untuk Indonesia. Tema dan slogan ini bermakna bahwa Jakarta siap untuk mengoptimalisasi seluruh sumber dayanya untuk mensejahterakan masyarakat.

Tak hanya dirakayan oleh masyarakat Jakarta saja, ternyata Google juga ikut meriahkan HUT ke-496 Jakarta. Dalam Google Trends, Rabu (21/6/2023), terlihat pencarian tentang Ulang Tahun Jakarta menduduki peringkat ke-lima dengan lebih dari 20 ribu penelurusan.

Banyaknya penelurusan tentang kemeriahan ulang tahun DKI Jakarta tentunya tak bisa dilepaskan dari selebrasi atau perayaan masyarakat Jakarta dengan mempertunjukan seni, festival, hingga kuliner khas.

Salah satu hasil pencarian tertinggi yang dilakukan oleh masyarakat adalah tentang jajan. Penelusuran tentang jajan yang paling meningkat adalah jajan kue cucur yang meningkat sebanyak 60% dalam setahun belakangan.