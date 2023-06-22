Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sejarah Monas, Ikon Kota Jakarta Besutan Bung Karno

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |17:41 WIB
Sejarah Monas, Ikon Kota Jakarta Besutan Bung Karno
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA- Sejarah Monas, ikon Kota Jakarta besutan Bung Karno menarik untuk ditelusuri. Berlokasi di Pusat Kota Jakarta menjadi salah satu pusat wisata dan pendidikan yang menarik bagi masyarakat Indonesia.

Tugu Monas dengan tinggi 132 meter dan memiliki mahkota api berwarna emas di ujungnya ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah.

Namun, tahukah Anda tentang sejarah Monas ikon Kota Jakarta besutan Bung Karno tersebut?

Sejarah Monas bermula ketika pusat pemerintahan Indonesia dikembalikan lagi ke Jakarta setelah sebelumnya berada di Yogyakarta. Soekarno yang saat itu masih menjadi Presiden RI pun memiliki gagasan untuk membangun sebuah Monumen Nasional.

Lalu pada 17 Agustus 1954 Komite Nasional melakukan sayembara untuk mencari desain rancangan Monumen Nasional terbaik. Ada sekitar 51 karya yang masuk dan karya milik Friedrich Silaban berhasil memenuhi kriteria yang telah dibuat Komite Nasional.

