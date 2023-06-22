Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

10 Gubernur Legendaris Jakarta Mulai dari Sutiyoso Hingga Ahok

Cita Zenitha , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |18:44 WIB
10 Gubernur Legendaris Jakarta Mulai dari Sutiyoso Hingga Ahok
Ahok (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA- Sebanyak 10 gubernur legendaris Jakarta mulai dari Sutiyoso hingga Ahok memberikan kontribusi besar bagi Ibu kota. Jakarta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, politik, dan sosial.

Sejak merdeka pada tahun 1945, ibu kota ini telah dipimpin oleh sejumlah gubernur luar biasa. Gubernur Jakarta telah mengubah wajah ibu kota dan membawa perubahan signifikan bagi penduduknya.

Berikut 10 gubernur legendaris Jakarta mulai dari Sutiyoso hingga Ahok melansir berbagai sumber:

1. Tjokropranolo (1977-1982)

Tjokropranolo merupakan gubernur ke-8 Ibu Kota Jakarta. Ia memimpin setelah 11 tahun kepemimpinan Ali Sadikin. Selama lima tahun masa pemerintahannya, Tjokropranolo menelurkan beberapa program bermanfaat seperti kereta api Jabodetabek, mitromini, kopaja, dan transportasi lainnya.

2. R. Soeprapto (1982-1987)

Selama masa jabatannya Soeprapto fokus kepada kedisiplinan aparat pemerintahan DKI Jakarta. Soeprapto juga mengubah kawasan Kemang, Bintaro, dan Pondok Indah sebagai kawasan elit

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/17/337/1797378/kunjungi-mako-brimob-agus-unggah-tulisan-tangan-ahok-di-akun-instagramnya-JxZaby5DGN.png
Kunjungi Mako Brimob, Agus Unggah Tulisan Tangan Ahok di Akun Instagramnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/10/20/338/1519817/pengamat-dipimpin-ahok-jakarta-makin-miskin-EynOTNni8c.jpg
Pengamat: Dipimpin Ahok, Jakarta Makin Miskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/10/06/338/1507990/pemuda-muhammadiyah-akan-laporkan-ahok-ke-polda-metro-8C8zK3xZB4.jpg
Pemuda Muhammadiyah Akan Laporkan Ahok ke Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/09/30/338/1502513/ahok-akan-dikenang-sebagai-gubernur-tukang-gusur-1I4CgCH3EX.jpg
Politikus PKB: Ahok Akan Dikenang Sebagai Gubernur Tukang Gusur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/08/02/338/1453237/pan-ahok-mengalami-kesesatan-N3N4LMAK95.jpg
PAN: Ahok Mengalami "Kesesatan"
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/07/30/338/1450729/gerindra-ahok-gagal-berikan-pendidikan-politik-QyWt942inO.jpg
Gerindra: Ahok Gagal Berikan Pendidikan Politik!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement