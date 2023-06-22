10 Gubernur Legendaris Jakarta Mulai dari Sutiyoso Hingga Ahok

JAKARTA- Sebanyak 10 gubernur legendaris Jakarta mulai dari Sutiyoso hingga Ahok memberikan kontribusi besar bagi Ibu kota. Jakarta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, politik, dan sosial.

Sejak merdeka pada tahun 1945, ibu kota ini telah dipimpin oleh sejumlah gubernur luar biasa. Gubernur Jakarta telah mengubah wajah ibu kota dan membawa perubahan signifikan bagi penduduknya.

Berikut 10 gubernur legendaris Jakarta mulai dari Sutiyoso hingga Ahok melansir berbagai sumber:

1. Tjokropranolo (1977-1982)

Tjokropranolo merupakan gubernur ke-8 Ibu Kota Jakarta. Ia memimpin setelah 11 tahun kepemimpinan Ali Sadikin. Selama lima tahun masa pemerintahannya, Tjokropranolo menelurkan beberapa program bermanfaat seperti kereta api Jabodetabek, mitromini, kopaja, dan transportasi lainnya.

2. R. Soeprapto (1982-1987)

Selama masa jabatannya Soeprapto fokus kepada kedisiplinan aparat pemerintahan DKI Jakarta. Soeprapto juga mengubah kawasan Kemang, Bintaro, dan Pondok Indah sebagai kawasan elit