Turunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, Ganjar Raih Penghargaan Satyalencana Wira Karya 2023 dari BKKBN

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meraih penghargaan Setyalancana Wira Karya Tahun 2023 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atas dedikasinya dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

“Di awal saya menjabat, saya mendapatkan laporan soal tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), dan angkanya tertinggi secara nasional. Jadi, saya zoom lebih detail dan ada kasus yang menarik, seperti di Brebes dan Kota Semarang,” kata Ganjar Pranowo dalam keterangan resmi BKKBN di Jakarta, Kamis (22/6/2023).

BACA JUGA:

Ketika menerima penghargaan pada Senin (19/6/2023), Ganjar menuturkan sebelumnya jajarannya berpendapat bahwa tingginya kedua capaian itu diakibatkan oleh fasilitas di rumah sakit yang buruk.

Namun, setelah dirinya memantau lebih lanjut, penyebabnya juga terletak pada kurangnya komunikasi, khususnya antar-jejaring pemberi pelayanan kesehatan maupun fasilitas kesehatan.

BACA JUGA:

Usai mengamati lebih mendalam, dirinya memutuskan untuk meluncurkan program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5NG) sebagai program pencegahan kematian ibu, bayi dan balita di Jawa Tengah.

Program itu ditekankan untuk mengamati kesehatan ibu hamil dan anak, melalui implementasinya yang berupa pendampingan, pengawalan, pemantauan sekaligus upaya pencatatan dan pelaporan.

Selain itu, diselipkan pula pengadaan layanan kontrasepsi dari BKKBN yang secara tidak langsung sangat membantu upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita, karena dapat mencegah munculnya kasus kehamilan yang tidak direncanakan dan berisiko.

“Penggunaan kontrasepsi merupakan salah satu cara untuk pencegahan stunting,” katanya.