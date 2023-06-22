Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tingkatkan Kerja Sama, BKSAP DPR Terima Delegasi Parlemen Eropa

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |17:38 WIB
Tingkatkan Kerja Sama, BKSAP DPR Terima Delegasi Parlemen Eropa
Delegasi parlemen Eropa kunjungi DPR (Foto: istimewa/Okezone)
JAKARTA - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, menerima kunjungan delegasi European Parliament's Committee on International Trade (INTA) ke DPR RI, Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2023).

Kunjungan delegasi ini untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, khususnya kerja sama sektor perdagangan.

Ketua Delegasi INTA Bernd Lange dan beberapa anggota delegasi untuk pertama kalinya datang berkunjung datang ke Indonesia. Hal itu direspon positif oleh Putu Supadma Rudana sebagai Wakil Ketua BKSAP DPR RI sebagai salah satu momentum yang baik.

Selain kerja sama perdagangan, menurutnya, delegasi INTA harus mengetahui lebih banyak lagi tentang kebudayaan dan pariwisata Indonesia.

“Kita ketahui, banyak isu atau permasalahan yang memang ada perdebatan dengan Parlemen Uni Eropa terkait beberapa isu yang berhubungan EU Green Deal & terkait deforestasi. Dan bagaimana trade untuk produk-produk kita agar bisa masuk ke berbagai negara khususnya Uni Eropa. Ini merupakan kunjungan mereka pertama kali ke Indonesia,” kata Putu.

Menurut dia, BKSAP DPR RI selalu meyakinkan Uni Eropa bahwa produk Indonesia, khususnya produk sawit sudah memperhatikan aspek sustainability dan konsep green economy.

“Pertama bahwa itu (produk sawit Indonesia) tidak merusak lingkungan dan tentunya sangat minim kerusakan lingkungan. Kedua, tentu bagaimana kita meyakinkan kepada mereka bahwa pembangunan tidak sampai merusak hutan. Dan yang lain juga kita inklusif bahwa rakyat menikmati peningkatan trade ini yang berhubungan dengan produk-produk kita,” ujar Legislator asal Bali ini.

