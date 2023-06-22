Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kemendagri: Masalah Perkotaan Harus Diselesaikan dengan Inovasi

Amelia Hermawan , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |18:36 WIB
Kemendagri: Masalah Perkotaan Harus Diselesaikan dengan Inovasi
Foto: dok Kemendagri
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Seri-4 ASEAN Smart City Network (ASCN) secara hybrid di Fox Hotel Jimbaran, Bali.

Acara ini merupakan diskusi putaran akhir sebelum pertemuan puncak tahunan ASCN pada Bulan Juli mendatang di Bali.

"Tema 4th ASCN Discussion kali ini menyoroti aspek Civic, Social, Health, and Well-Being yang merefleksikan tata kelola kota cerdas sebagai solusi yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Dirjen Bina Adwil sekaligus National Representative (NR) ASCN Indonesia, Safrizal ZA, Kamis (22/6/2023).

“Hal ini harus menjadi concern bersama, terutama dalam kaitannya dengan upaya pemenuhan pelayanan bagi publik secara luas,” sambung Safrizal.

Dikatakannya, berbagai permasalahan perkotaan mulai dari transportasi, hunian, pelestarian lingkungan hingga ketentraman dan ketertiban masyarakat telah menjadi masalah klasik di kota-kota saat ini.

“Belum lagi arus urbanisasi yang terus menambah kepadatan penduduk di perkotaan. Isu-isu strategis tersebut turut mengemuka dalam Seri-4 Diskusi ASCN,” ujarnya.

Masalah tersebut kata dia tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara-cara konvensional, namun harus menempatkan terobosan dan inovasi sebagai ujung tombaknya karena begitu masifnya perkembangan teknologi informasi saat ini.

“Sehingga pendekatan transformasi digital dalam kerangka kerja-kerja kolaboratif menjadi instrumentasinya,” ujar Safrizal.

