Pemuda dan Perempuan Ganjar Gelar Pelatihan Tingkatkan Perekonomian Warga

SULSEL – Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Gerakan Pemuda dan Gerakan Perempuan Gowa tidak berhenti untuk terus menebarkan hal positif. Seperti kali ini menggelar kegiatan pelatihan membuat suvenir, di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Koordinator Daerah Gerakan Pemuda Kabupaten Gowa, Lello mengatakan kegiatan kali ini dilakukan untuk mengisi waktu luang para pemuda sekaligus menjadi ide peluang usaha.

“Manfaatnya dapat menambah uang bagi warga di sini, dengan membuat suvenir yang dapat dijual kepada wisatawan. Kegiatan ini juga untuk mengisi waktu luang pemuda supaya berkegiatan positif,” kata Lello, Kamis (22/6/2023).

Dia menuturkan, dalam kegiatan kali ini juga turut dihadiri oleh narasumber atau ahli pembuat suvenir. Sedangkan suvenir yang dibuat antara lain gantungan kunci hingga hiasan dinding yang berbahan dasar buah pinus.

“Karena di sini memang banyak pohon pinus, jadi kami manfaatkan bahan-bahan yang ada. Alhamdulillah pelatihan kali ini juga mendapat respons yang bagus dari para peserta,” ungkapnya.

Dia menyebut pada kegiatan kali ini juga terdapat diskusi bersama peserta tentang sosok Ganjar Pranowo. Menurutnya, para peserta juga banyak menaruh harapan kepada Ganjar untuk meneruskan estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Pak Ganjar sangat peduli kepada masyarakat hingga pariwisata. Para peserta dan kami di sini berharap jika Pak Ganjar terpilih menjadi Presiden 2024 tentunya dapat meningkatkan pariwisata Sulsel, khususnya Kabupaten Gowa,” tambahnya.