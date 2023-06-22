Update Covid-19 Hari Ini, Tambahan Kasus 84, Meninggal 4

JAKARTA - Kasus konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia pada Kamis, 22 Juni 2023 bertambah 84 kasus. Sehingga akumulasi positif Covid-19 saat ini sebanyak 6.811.528 kasus.

Jumlah tersebut adalah hasil tracing melalui pemeriksaan sebanyak 12.755 spesimen yang dilakukan dengan metode real time polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM).

Kemudian, dilaporkan juga kasus yang sembuh dari Covid-19 pada hari ini tercatat 210 orang. Sehingga total sebanyak 6.640.426 orang sembuh. Sedangkan jumlah yang meninggal bertambah 4 orang. Sehingga total meninggal tetap di angka 161.857 orang.

Data penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia ini dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui laman https://www.kemkes.go.id/.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Wiku Adisasmito mengklaim bahwa perbaikan kondisi Covid-19 di Indonesia tidak lepas dari peran vaksinasi.

"Adanya perbaikan kondisi covid-19 Indonesia tidak terlepas dari peran vaksin. Jumlah dosis 3 vaksin adalah 38,01% dan angka ini masih tetap penting untuk ditingkatkan," kata Wiku dalam konferensi pers, Kamis (22/6/2023).

Selain itu, Wiku menjelaskan, berdasarkan zero survei antibodi SARS Cov-2 di bulan Januari 2023 menunjukkan proporsi penduduk yang memiliki kadar imunitas SARS Cov-2 masih tinggi yakni 99%.

"Kasus aktif saat ini sebesar 0,14% sedangkan saat gelombang kedua sebesar 8,96% dan gelombang pertama bahkan mencapai 17,61%," kata dia.