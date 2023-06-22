Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puan Sebut Bacawapres Ganjar Bakal Hadir di Acara Puncak Bulan Bung Karno

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |19:40 WIB
Puan Sebut Bacawapres Ganjar Bakal Hadir di Acara Puncak Bulan Bung Karno
Ketua DPP PDIP Puan Maharani. (MPI/Felldy Utama)
JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, menyebutkan kemungkinan bakal calon wakil presiden (Bacawapres) Ganjar Pranowo akan hadir di acara peringatan puncak bulan Bung Karno nanti. Acara ini akan digelar pada Sabtu, 24 Juni 2023.

"Bisa saja dari orang-orang yang kemudian yang nanti hadir merupakan bacawapres-bacawapres dari bacapres PDI Perjuangan yang belum pernah saya sebutkan atau mungkin belum kelihatan," kata Puan di SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis (22/6/2023).

Menurutnya, akan ada wajah baru sekaligus wajah lama dari tokoh-tokoh yang hadir pada acara peringatan puncak bulan Bung Karno nanti. Puan menyebut, tokoh-tokoh ini yang turut dicermati PDIP untuk mendampingi Ganjar.

Namun, Puan enggan mengungkap tokoh-tokoh yang dimaksud dan akan hadir ini siapa saja.

"Ya nanti bisa dilihat siapa saja yang hadir. Saya enggak terlalu hafal juga undangannya yang kemudian diundang," ujarnya.

