HOME NEWS NASIONAL

Puan Sebut Andika Perkasa Masuk dalam Daftar Ketua Timses Ganjar Pranowo

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |20:59 WIB
Puan Sebut Andika Perkasa Masuk dalam Daftar Ketua Timses Ganjar Pranowo
Puan Maharani/Foto: Biro Setpres
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua DPP PDI-Perjuangan, Puan Maharani menyebut bahwa mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Andika Perkasa masuk ke dalam daftar calon Ketua Tim sukses (Timses) pemenangan Ganjar Pranowo di kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Puan menyampaikan bahwa dirinya telah diberikan tugas khusus oleh Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri untuk membentuk tim pemenangan Pilpres 2024. Menurutnya, usulan mengenai Andika menjadi Ketua Timses bisa saja terjadi.

"(Karena) masuk dalam list saya," kata Puan usai meninjau lokasi acara peringatan puncak bulan Bung Karno di Stadion GBK, Jakarta, Kamis (22/6/2023).

Sebelum berbicara mengenai peluang ini, Ketua DPR itu juga sempat disinggung soal kabar yang menyebut soal gabungnya mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Andika Perkasa yang akan bergabung menjadi kader PDI-Perjuangan.

Puan enggan memberikan jawaban secara resmi mengenai kabar gabungnya tersebut. Ia meminta kepada awak media untuk menanyakan langsung kepada Andika.

Halaman:
1 2
      
