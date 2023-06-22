Naik Haji, Ini Pesan yang Ditulis Anies Baswedan

JAKARTA - Bakal Calon Presiden Anies Baswedan menunaikan Ibadah Haji tahun ini. Anies pun mendoakan agar seluruh ummat mendapat limpahan berkah dari Allah SWT.

"Alhamdulillah, kami mensyukuri tahun ini kami menyambut panggilan-Nya untuk menunaikan rukun Islam terakhir, yaitu ibadah haji. Sore ini kami baru saja meninggalkan rumah dan Insya Allah malam ini kami akan berangkat ke Haramain, dua Tanah Suci," ujar Anies dalam keterangan yang diterima. Kamis (22/6/2023).

Karena relatif pendeknya waktu, Anies pun memohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada semua karena tidak bisa menghubungi satu per satu untuk berpamitan. "Melalui pesan singkat ini, kami bermaksud berpamitan pada semua," kata Anies.

Selain itu, dirinya juga memohon maaf atas semua salah kata, salah laku, salah sikap, salah paham, atau apapun yang tidak berkenan. "Mohon maafkan kami," imbuhnya.

"Ketiga, haji kali ini adalah sebuah perjalanan spiritual yang teramat penting bagi kami. Titik tolak bagi ikhtiar perjuangan besar ke depan, perjuangan ke depan yang seharusnya lebih besar dari diri sendiri, lebih besar dari keluarga kami, tapi adalah untuk seluruh bangsa, terutama mereka yang lemah," tuturnya.

Karena itu, dirinya berharap semoga ia sekeluarga bisa mengambil hikmah dari perjuangan keluarga mulia yaitu Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail yang kisahnya membalut semua rangkaian ritual haji.

Haji kali ini, kata Anies, juga menjadi momen pengingat bagi dirinya untuk melempangkan niat, meluruskan tujuan, memohon ampunan Allah SWT dan memohan perlindungan Allah SWT dari godaan-godaan nafsu yang dapat mengotori kesucian niat, dan memohon ridlo-Nya agar kami dan kita semua diberi kekuatan menjalani perjalanan yang akan ditempuh ke depan.

"Tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Laa haula wa laa quwwata illa billah. Mohon doa agar kami selalu diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menjalani perintah Allah ini dengan baik dan meraih haji mabrur, serta kembali ke Tanah Air dengan selamat, sehat, dan diterima ibadah-Nya oleh Allah SWT," kata Anies.