HOME NEWS NASIONAL

PT BUP Membatah Terlibat Kasus BTS Kominfo

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |22:10 WIB
PT BUP Membatah Terlibat Kasus BTS Kominfo
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - PT Basis Utama Prima (BUP) membantah terkait keterlibatan dalam kasus Base Transceiver Station (BTS) Kominfo. Diketahui, Direktur PT Basis Utama Prima (BUP) Muhammad Yusrizki telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bakti Kominfo. Ia ikut terseret dalam kasus yang juga menjerat Menkominfo Johnny G Plate.

Selaku kuasa hukum PT BUP, Yanuar P. Wasesa menjelaskan kliennya sama sekali tidak pernah mengikuti tender BTS apalagi sampai memenangkan tender pengadaan barang untuk proyek BTS.

“Bagaimana mungkin BUP menikmati keuntungan dari proyek tersebut? Kami bisa memastikan PT BUP tidak tahu–menahu terkait proses pembahasan proyek tersebut” ujar Yanuar, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Kamis (22/6/2023).

Kata Yanuar, PT BUP sebagai satu entitas badan hukum bisnis sangat menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang tengah dijalankan oleh negara melalui Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Kami percaya penuh bahwa Kejaksaan Agung dalam melaksanakan proses penegakan hukum selalu mengedepankan due process of Law atau proses hukum yang sesuai dengan Ketentuan Perundang–undangan yang berlaku,” tuturnya.

Kejaksaan Agung, sambungnya, dalam melakukan penegakan hukum, apakah itu penyidikan yang kemudian berlanjut pada penuntutan selalu berdasarkan pada fakta–fakta atau bukti–bukti yang ada.

Dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, PT BUP sangat menyesalkan keterlibatan Muhammad Yusrizki dalam kasus proyek BTS dalam kapasitasnya sebagai pribadi. "Tidak ada pihak lain di dalam PT BUP yang mengetahui proyek BTS tersebut”, pungkas Yanuar.

