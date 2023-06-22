Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Selama Uji Coba, Naik Bus Transjakarta ke Bandara Soetta Gratis

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |05:41 WIB
Selama Uji Coba, Naik Bus Transjakarta ke Bandara Soetta Gratis
Bus Transjakarta (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo memastikan uji coba layanan rute bus Transjakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) tidak dipungut biaya alias gratis.

"Selama uji coba gratis. Tentu tujuannya kami ingin melihat karakteristik selain operasional bus secara teknis, juga karakteristik masyarakat pengguna," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota DKI, Rabu (21/6/2023).

Dia menyebut, nantinya ada sembilan bus yang dioperasikan selama masa uji coba. Armada bus tersebut bakal berangkat dari Terminal Kalideres, Jakarta Barat dan berhenti di Kantor Angkasa Pura II dan Terminal Kargo.

Rute baru Transjakarta ini akan beroperasi mulai pukul 06.00 WIB sampai 09.00 WIB dan 16.00 WIB sampai 21.00 WIB. Angkutan ini juga diprediksi mengangkut 4.000 penumpang.

"Kan kalau potensi total, rata-rata itu per hari karyawan di kawasan Bandara Soetta total itu sekitar 40.000 an. Kami proyeksikan paling minimum 10 persen itu akan beralih menggunakan layanan TransJakarta secara harian, artinya ada 4.000an," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
