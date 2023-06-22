Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

HUT Jakarta ke-496, Transjakarta Bertarif Rp1 Khusus Hari Ini

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |06:10 WIB
HUT Jakarta ke-496, Transjakarta Bertarif Rp1 Khusus Hari Ini
A
A
A

JAKARTA - Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta ke-496. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bakal memberlakukan tarif bus Transjakarta Rp1 pada 22 Juni 2023.

Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza mengatakan, pemberlakuan tarif tersebut berlaku bagi pengguna layanan BRT dan non BRT.

“Tarif Rp 1 pada tanggal 22 Juni 2023 mulai pukul 00.00 hingga pukul 23.59 WIB," ujar Welfizon dikutip dalam laman resmi Pemprov DKI.

Welfizon menuturkan, tarif ini adalah bentuk ikut serta memeriahkan ulang tahun Jakarta.

Untuk itu, kata Welfizon, pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk memilih bus Transjakarta sebagai moda transportasi sebagai peran utama dalam tanggung jawab atas perubahan iklim.

"Manfaatkan transportasi umum Transjakarta, untuk mendapatkan layanan dengan tarif khusus ini," ucapnya.

Diketahui , layanan Transjakarta seperti Mikrotrans, Transjakarta Cares, Bus Wisata tetap berlaku tarif Rp 0 atau gratis. Bagi pelanggan diimbau untuk membawa kartu uang eletronik (KUE) ketika akan menggunakan layanan Transjakarta.

(Khafid Mardiyansyah)

      
