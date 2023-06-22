Polisi Buru Orangtua yang Buang Bayi Dalam Kardus di Cikarang Utara

BEKASI - Bayi laki-laki sengaja dibuang di dalam kardus, di Jalan Industri Pasir Gombong, Kampung Blok T, Pasir Gombong, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi memburu orangtua bayi mungil tersebut.

"Upaya yang telah kami lakukan, cek TKP (tempat kejadian perkara) dan mencari keterangan saksi-saksi serta mencari jejak orangtua yang buang bayi tersebut, dari CCTV sekitar TKP," kata Kapolsek Cikarang Kompol Samsono dari keterangannya, Kamis (22/6/2023).

Sebelumnya diberitakan, bayi malang yang masih hidup yang diperkirakan baru dua hari dilahirkan dibuang orangtuanya di dalam kardus. Bayi itu ditemukan seorang saksi mata bernama Karsa (42) di samping gerbang sekolah, pada Rabu 21 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 WIB.

"Pas saya datang buka warung jam 06.00 WIB, niatnya mau ambil air di belakang, lihat ada bayi tergeletak di tanah dibungkus kain alasnya kardus," kata Karsa di lokasi.

Usai menemukan bayi itu, Karsa langsung mengecek rekaman CCTV. Setelah dicek, kata dia, ada seorang laki-laki yang membawa kardus.

"Kayaknya diduga hasil hubungan gelap, saya juga kurang tahu pasti, cuma pas dilihat kamera CCTV sekitar pukul 04.00 WIB subuh ada seorang laki-laki bawa kardus lewat sini," ucap Karsa.