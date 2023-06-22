Pagi Ini, Tol Dalam Kota Arah Jakarta Macet

BEKASI - PT Jasamarga melaporkan adanya kemacetan di sejumlah ruas jalan tol di Jakarta pada hari ini, Kamis (22/6/2023). Salah satunya di ruas tol dalam kota tepatnya di Cawang-Halim.

“08.00 WIB Tol dalam Kota Cawang-Tebet padat. Kepadatan lalu lintas,” tulis @PTJASAMARGA dalam cuitannya, Kamis (22/6/2023).

Kepadatan lalu lintas membuat Jasamarga memberlakukan satu lajur contraflow. Contraflow tepatnya diperlakukan hinggan KM 08+100.

“08.00 WIB #Tol_DalamKota Halim KM 00+200 - Senayan KM 08+100 DIBERLAKUKAN LAJUR CONTRAFLOW/kanan, harap tertib di antrian,” tulisnya.

Jasamarga juga melaporkan perkembangan lalu lintas di Tol Jagorawi menuju Ciawi yang diklaim lancar. Adapun akses Tol Jagorawi yang tercatat macet yakni yang menuju Jakarta.

“08.01 WIB #Tol_Jagorawi Cawang - TMII - Cibubur - Bogor - Ciawi LANCAR. ; Cililitan - Cawang PADAT, kepadatan volume lalin,” tutup keterangan itu.

(Arief Setyadi )