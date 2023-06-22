Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Digelar di Monas, Upacara HUT Ke-496 Jakarta Dipimpin Pj Gubernur Heru Budi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |09:31 WIB
Digelar di Monas, Upacara HUT Ke-496 Jakarta Dipimpin Pj Gubernur Heru Budi
Upacara HUT ke-496 Jakarta di Monas (Foto: Danandaya Arya)
A
A
A

JAKARTA - Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-496 DKI Jakarta diselenggarakan di sisi selatan Monumen Nasional (Monas) pada hari ini, Kamis (22/6/2023). Pj Gubernur Heru Budi Hartono didapuk menjadi inspektur upacara.

Pantauan MNC Portal Indonesia, upacara dimulai sejak pulul 07.30 WIB. Selain Heru Budi, tampak hadir Forkopimda Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta, serta Jajaran kepala dinas.

Prosesi upacara diawali dengan penampilan video kilas balik tentang Kota Jakarta. Para hadir tampak disugukan dengan sejarah tentang kota Jakarta.

Peserta upacara kali ini menggunakan pakaian kebaya untuk wanita dan pakaian berwarna putih untuk lelaki ditambah dengan syal batik khas Jakarta. Selain itu, Forkopimda juga hadir sebagai peserta upacara.

Dalam sambutanya, Heru berharap Jakarta bisa bertransformasi menjadi kota pusat pertumbuhan perekonomian di Indonesia usai tidak lagi menjadi Ibu Kota. Serta bisa terus mengembangan pembangunan yang positif di daerah.

"Setelah (tidak) menyandang status sebagai Ibu Kota Negara, Jakarta akan betransformasi sebagai kota global berperan sebagai simpul utama dalam jaringan ekonomi dunia, namun jakarta memiliki dampak langsung dan nyata terhadap urusan sosial dan ekonomi global," kata Heru, Kamis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/338/3149443/hut_jakarta-CHpc_large.jpg
Meriah! Ribuan Orang Padati Puncak HUT Ke-498 Jakarta di Lapangan Banteng Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/338/3149435/pramono-dRX8_large.jpg
HUT Ke-498 Jakarta, Pramono Minta Dukungan Warga Atasi Kemacetan hingga Air Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/338/3149256/meriahnya_pesta_kembang_api_di_prj_rayakan_hut_ke_498_jakarta-ampx_large.jpg
Meriahnya Pesta Kembang Api di PRJ Rayakan HUT Ke-498 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/338/3149016/mrt-HNF8_large.jpg
HUT Jakarta ke-498, Tarif MRT Jakarta Rp1 dan Perpanjang Jam Operasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/338/3148875/hut_jakarta-TLm6_large.jpg
Kapan HUT Jakarta 2025? Ini Acara Malam Puncak Perayaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/338/3148473/transjakarta-30IE_large.jpg
Hore! Naik MRT hingga Transjakarta Hanya Rp1 saat HUT Ke-498 Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement