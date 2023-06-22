Digelar di Monas, Upacara HUT Ke-496 Jakarta Dipimpin Pj Gubernur Heru Budi

JAKARTA - Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-496 DKI Jakarta diselenggarakan di sisi selatan Monumen Nasional (Monas) pada hari ini, Kamis (22/6/2023). Pj Gubernur Heru Budi Hartono didapuk menjadi inspektur upacara.

Pantauan MNC Portal Indonesia, upacara dimulai sejak pulul 07.30 WIB. Selain Heru Budi, tampak hadir Forkopimda Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta, serta Jajaran kepala dinas.

Prosesi upacara diawali dengan penampilan video kilas balik tentang Kota Jakarta. Para hadir tampak disugukan dengan sejarah tentang kota Jakarta.

Peserta upacara kali ini menggunakan pakaian kebaya untuk wanita dan pakaian berwarna putih untuk lelaki ditambah dengan syal batik khas Jakarta. Selain itu, Forkopimda juga hadir sebagai peserta upacara.

Dalam sambutanya, Heru berharap Jakarta bisa bertransformasi menjadi kota pusat pertumbuhan perekonomian di Indonesia usai tidak lagi menjadi Ibu Kota. Serta bisa terus mengembangan pembangunan yang positif di daerah.

"Setelah (tidak) menyandang status sebagai Ibu Kota Negara, Jakarta akan betransformasi sebagai kota global berperan sebagai simpul utama dalam jaringan ekonomi dunia, namun jakarta memiliki dampak langsung dan nyata terhadap urusan sosial dan ekonomi global," kata Heru, Kamis.