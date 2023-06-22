Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jakarta Jadi Barometer, Heru Budi Imbau ASN Netral di Pemilu 2024

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |10:46 WIB
Jakarta Jadi Barometer, Heru Budi Imbau ASN Netral di Pemilu 2024
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Foto: Danandaya Arya Putra/MPI)
JAKARTA - Pj Gubernur Heru Budi Hartono mengimbau, menjelang pesta demokrasi 2024 Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa bersikap netral demi menjaga intrigretis sebagai pegawai pemerintah. Sebab, menurutnya, Jakarta akan menjadi barometer Nasional di pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Heru, saat menjadi inspektur upacara Hari Ulang Tahun Jakarta ke-496 di sisi Selatan Monumen Nasional (Monas). Heru terlihat menggunakan pakaian beskap khas betawi berwarna hitam.

"Menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang serentak pada 2024, Jakarta akan menjadi pusat perhatian sebagai baromater politik nasional," kata Heru dalam pidato perayaan HUT Jakarta, di Monumen Nasional, Kamis (22/6/2023).

Dirinya mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta menjaga pesta demokrasi 2024 mendatang agar berjalan kondusif. Agar menghindari kericuhan yang sempat terjadi di Pemilu 2019 lalu.

"Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi Jakarta tetap kondusif melaksanakan hak pilih dengan tanggung jawab. Serta menghindari provokasi dan tindakan yang dapat mengganggu keamanan ketertiban umum," sambungnya.

