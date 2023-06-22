Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sebelum Meninggal, Fajri Pria Obesitas 300 Kg Sempat Kritis di RSCM

Irfan Maulana , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |11:29 WIB
Sebelum Meninggal, Fajri Pria Obesitas 300 Kg Sempat Kritis di RSCM
Fajri, pria berbobot 300 Kilogram (Foto: Irfan Maulana)
A
A
A

JAKARTA - Upaya tim medis untuk menolong Muhammad Fajri (26) menurunkan berat badannya kandas. Pria berbobot 300 kilogram asal Kota Tangerang itu harus berpulang ke sang Pencipta.

Sebelum meninggal di di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat, Fajri sempat mengalami kritis. Kondisi Fajri sempat kritis setelah dirujuk dari RSUD Kota Tangerang ke RSCM.

Kepala Bidang Layanan Kesehatan Dinkes Kota Tangerang, dr. Suhendra mengaku mengetahui kondisi Fajri setelah dirinya beserta jajarannya menjenguk Fajri.

"Setelah kami melihat kondisinya, pasien masih dalam keadaan kritis dan belum ada perubahan yang signifikan selama satu minggu dirawat di sini," kata dia, Minggu, 18 Juni 2023 lalu.

Halaman: 1 2
1 2
      
