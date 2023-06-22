Pemulasaraan Jenazah Fajri Pria Obesitas 300 Kg Ditanggung Pemkot Tangerang

TANGERANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memastikan, pemulasaraan jenazah pria obesitas 300 kilogram, Muhammad Fajri (26) akan ditanggung.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang, Dini Anggraeni.

"Ya, informasi meninggalnya Fajri memang benar. Saat ini, jajaran Pemkot Tangerang pun sudah siap siaga untuk penanganan lanjutan, mulai penjemputan untuk proses pengangkutan jenazah hingga proses pemakamannya kami tengah bersiap," ujarnya, Kamis (22/6/2023).

Diketahui, Fajri meninggal usai dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat. Dia menghembuskan nafas terakhir hari ini sekitar pukul 01.25 WIB.

Sebelumnya, Fajri, pria obesitas dengan bobot hampir mencapai 300 Kilogram itu hanya terbaring selama 8 bulan di rumahnya tanpa ada aktivitas apapun.

Dia sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang hingga mengerahkan 10 dokter spesialis untuk penanganan. Namun, pada Jumat 9 Juni 2023 lalu, Fajri pun di rujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

"Sampai saat ini, Dinkes Kota Tangerang terus berkoordinasi dengan RSCM. Dalam hal ini, Dinkes siap bantu apa yang dibutuhkan sesuai arahan RSCM atau pun keluarga," ujar Dini.

