RSCM Ungkap Penyebab Fajri Pria Berbobot 300 Kg Meninggal Dunia

JAKARTA - Pria obesitas seberat 300 kilogram asal Kota Tangerang, Muhammad Fajri (26) meninggal dunia dikarenakan multiple infection. Hal ini terjadi setelah tim dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat melakukan terapi multidisiplin selama 14 hari perawatan.

Sub Koordinator Humas RSCM, Yani Astuti mengatakan perawatan multidisiplin itu terdiri dari dokter ahli perawatan intensif (intensivis), paru, jantung, pencernaan, syaraf, kulit, bedah pembuluh darah, gizi, rehabilitasi medik, dan tenaga kesehatan lainnya.

"Perawatan yang sudah dilakukan yaitu terapi antibiotik untuk infeksinya, terapi alat bantu pernapasan, jantung, ginjal dan semua organ yang terganggu akibat gagal organ multiple akibat syok sepsis," ucapnya dalam keterangan, Kamis (22/6/2023).

Yani mengakui bahwa pihaknya mendapati masalah selama menangani Fajri lantaran tubuhnya yang besar. Para dokter pun mengupayakan mencari tempat tidur yang muat, memposisikan pasien, dan sulitnya melakukan prosedur diagnostik tertentu seperti tak muat masuk MRI dan CT scan.

"Pemulasaraan jenazah dilakukan mulai pukul 03.45 hingga pukul 05.00 WIB oleh tim pemulasaraan jenazah Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah RSCM yang terdiri dari 18 orang. Jenazah dimandikan dan dikafankan secara muslim," jelasnya.