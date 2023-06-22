Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RSCM Ungkap Penyebab Fajri Pria Berbobot 300 Kg Meninggal Dunia

Irfan Maulana , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |13:21 WIB
RSCM Ungkap Penyebab Fajri Pria Berbobot 300 Kg Meninggal Dunia
Fajri meninggal dunia. (Foto: Irfan Maulana)
A
A
A

JAKARTA - Pria obesitas seberat 300 kilogram asal Kota Tangerang, Muhammad Fajri (26) meninggal dunia dikarenakan multiple infection. Hal ini terjadi setelah tim dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat melakukan terapi multidisiplin selama 14 hari perawatan.

Sub Koordinator Humas RSCM, Yani Astuti mengatakan perawatan multidisiplin itu terdiri dari dokter ahli perawatan intensif (intensivis), paru, jantung, pencernaan, syaraf, kulit, bedah pembuluh darah, gizi, rehabilitasi medik, dan tenaga kesehatan lainnya.

"Perawatan yang sudah dilakukan yaitu terapi antibiotik untuk infeksinya, terapi alat bantu pernapasan, jantung, ginjal dan semua organ yang terganggu akibat gagal organ multiple akibat syok sepsis," ucapnya dalam keterangan, Kamis (22/6/2023).

 BACA JUGA:

Yani mengakui bahwa pihaknya mendapati masalah selama menangani Fajri lantaran tubuhnya yang besar. Para dokter pun mengupayakan mencari tempat tidur yang muat, memposisikan pasien, dan sulitnya melakukan prosedur diagnostik tertentu seperti tak muat masuk MRI dan CT scan.

 BACA JUGA:

"Pemulasaraan jenazah dilakukan mulai pukul 03.45 hingga pukul 05.00 WIB oleh tim pemulasaraan jenazah Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah RSCM yang terdiri dari 18 orang. Jenazah dimandikan dan dikafankan secara muslim," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/18/2977689/penelitian-terbaru-1-miliar-lebih-orang-alami-obesitas-di-seluruh-dunia-B0kZsqk6jr.jpg
Penelitian Terbaru: 1 Miliar Lebih Orang Alami Obesitas di Seluruh Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/338/2927539/dramatis-petugas-evakuasi-pria-berbobot-200-kg-dari-lantai-2-kosan-di-pademangan-qvH16ScD3i.jpg
Dramatis! Petugas Evakuasi Pria Berbobot 200 Kg dari Lantai 2 Kosan di Pademangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/338/2899867/damkar-evakuasi-warga-obesitas-dengan-berat-130-kg-di-tanjung-priok-F0SdpoJFcm.jpg
Damkar Evakuasi Warga Obesitas dengan Berat 130 Kg di Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/13/338/2881996/jatuh-di-kamar-mandi-pria-berbobot-200-kg-di-pancoran-ditandu-ke-rs-uuHfHZWB5Q.jpg
Jatuh di Kamar Mandi, Pria Berbobot 200 Kg di Pancoran Ditandu ke RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/29/340/2854080/gawat-70-ribu-warga-banten-alami-obesitas-2-orang-meninggal-eu2dOPlT4g.jpg
Gawat! 70 Ribu Warga Banten Alami Obesitas, 2 Orang Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/19/338/2848940/3-fakta-pria-berbobot-200-kg-meninggal-di-rscm-pasien-obesitas-kedua-tahun-ini-eCZI3ZElpE.jpg
3 Fakta Pria Berbobot 200 Kg Meninggal di RSCM, Pasien Obesitas Kedua Tahun Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement