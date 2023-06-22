Pura-Pura Pinjam Korek, Pria Ini Rampas HP Tukang Bakso di Kebon Jeruk

JAKARTA - Nasib sial dialami seorang tukang bakso keliling di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Betapa tidak, saat sedang berjualan, handphone (HP) miliknya dijampret oleh orang tak dikenal (OTK).

Aksi penjambretan itu terekam kamera pengawas dan viral di media sosial setelah akun akun instagram @jakartabarat24jam mengungahnya. Dalam video disebutkan jika pembegalan itu terjadi pada Selasa (20/6/2023) sekira pukul 18.26 WIB. Pelaku diketahui beraksi seorang diri.

"Tukang bakso jadi korban jambret di Rawa Belong Jakbar, satu HP raib," tulisnya dalam caption.

Berdasarkan informasi warga, Vinny, mengatakan, jika pelaku menghampiri korban bukan untuk membeli bakso, namun untuk meminjam korek.

"Korban lagi telpon-telponan terus datang pelaku yang pura-pura beli. Hp korban masih dipegang terus tiba-tiba disaat korban lagi lengah diambil hp nya," katanya.