Polisi Bongkar Produsen Rumahan Narkotika Jenis Sinte, Dipasarkan Lewat Medsos

BEKASI - Satreskoba Polres Metro Bekasi grebek home industri produksi narkoba jenis sintetis siap edar antar kota. Sebanyak 13,6 kilogram tembakau sintetis, berikut bahan baku bibit sintetis 263,17 gram turut disita.

"Ungkap kasus narkotika jenis sinte ini berdasarkan laporan polisi dan kegiatan dari bulan Maret sampai bulan Juni di tahun 2023," ujar Kapolres Metro Bekasi, Kombespol Twedi Aditya Bennyahdi saat konferensi pers di Cikarang, Kamis (22/7/2023).

Penangkapan terhadap pelaku ini, kata Twedi, ada 4 lokasi lokasi yakni, di Rengas Condong, Karawang Barat.

Kedua, di Perumahan Puri Raya Residence, Karawang. Kemudian yang ketiga di Alfamart di dalam SPBU Maskar Purwasari, Karawang. Selanjutnya, yang keempat di area parkir Apartemen Bogorienze, Tamansari Kota Bogor.

"Untuk tersangka sebagaimana ada 5 tersangka yang pertama inisial MIJ (20), kemudian MIM (24), kemudian SN (28), MR (20), MHD (21) ini warga dari Karawang dan Bogor," kata Twedi.

Untuk melakukan produksinya itu, Twedi menjelaskan, para pelaku menyewa rumah di Bogor, Jawa Barat, yang kemudian rumah tersebut, dijadikan lokasi untuk pengolahan dan produksi yang beroperasi sejak empat, sampai sembilan bulan. Untuk menjualnya pun melalui media sosial.

"Kalau dari keterangannya, bahwa mereka melakukan pindah-pindah lokasi. Jadi tidak tetap untuk menutup kegiatan-kegiatan mereka yang menutupi dari pantauan masyarakat. Jadi bila mereka sudah sesuai dengan target mereka akan pindah ke lokasi yang lain," jelas Twedi.