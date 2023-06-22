Penumpang TransJakarta Minta Promo Tarif Rp1 Diperpanjang hingga Seminggu

JAKARTA - Salah satu Penumpang TransJakarta Ridho putra (19) meminta agar pemberlakuan tarif Rp1 untuk tiga moda transportasi diperpanjang untuk seminggu ke depan. Sebab pemberlakuan tarif Rp1 hanya berlaku selama satu hari pada Kamis (22/6/2023).

Ridho yang berstatus mahasiswa mengaku, hampir setiap hari menggunakan TransJakarta sebagai moda transportasinya. Ia berharap tak hanya saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta saja tarif Rp 1 untuk tiga moda transportasi umum, seperti TransJakarta, MRT dan LRT.

BACA JUGA:

"Ya kalau bisa seminggu, MRT sama LRT juga," ucap Ridho saat ditemui MNC Portal Indonesia, di halte TransJakarta Balai Kota, Kamis (22/6/2023).

Ia mengaku, dirinya yang berangkat dari Salemba, Jakarta Pusat sudah merasakan promo tarif Rp 1. Meski sempat mengeluhkan, untuk tarif normal TransJakarta masih terbilang mahal baginya.

BACA JUGA:

"Kalau harga normal kan Rp 3.500. kalau bagi saya sih, ya mahasiswa itu lumayan boros sih kalau naik Busway kemana-mana," katanya.

Hal tersebut juga senada, Ani (52) yang telah merasakan tarif Rp 1 untuk layanan TransJakarta. Ani mengaku senang dengan tarif baru yang ditawarkan saat perayaan HUT Jakarta.

"Senang bangat, tadi saya naik dari Ragunan, sempet transit dulu, untuk bisa sampe sini," ucap Ani.