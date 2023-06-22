Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Meresahkan Warga Bojonggede, Ular Sanca 4 Meter Dievakuasi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |15:33 WIB
Meresahkan Warga Bojonggede, Ular Sanca 4 Meter Dievakuasi
Ular sanca 4 meter dievakuasi dari permukiman warga Bojonggede, Bogor, Jabar. (Dok Damkar Bogor)
BOGOR - Tim Damkar mengevakuasi ular sanca di wilayah Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ular tersebut bersembunyi di dekat tempat pembuangan sampah.

Kasie Penyelamatan dan Pertolongan Darurat Damkar Kabupaten Bogor, Asan, mengatakan evakuasi itu berlangsung sekira pukul 09.25 WIB. Pihaknya menerima laporan warga adanya ular sanca yang meresahkan berkeliaran.

"Karena merasa takut dan resah akan keberadaan ular tersebut langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran," kata Asan, Kamis (22/6/2023).

Dari laporan tersebut, tim Damkar bergegas menuju lokasi kejadian. Dengan berbagai peralatan pelindung diri seperti grab stick, sarung tangan, dan lainnya petugas mencari ular tersebut.

"Ularnya di dekat tempat pembuangan sampah warga," katanya.

