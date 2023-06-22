Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Curi Handphone Ibu-Ibu di Halte Mampang, Pelaku Diamuk Warga

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |16:03 WIB
Curi Handphone Ibu-Ibu di Halte Mampang, Pelaku Diamuk Warga
Pencuri handphone ibu-ibu di Halte Mampang Prapatan diamuk warga. (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Aksi dugaan pencurian terjadi di Halte Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, kemarin. Aksi pencurian yang pria berinisial S itu diketahui warga sekitar. Ia pun menjadi sasaran amuk massa.

Kapolsek Mampang Prapatan, Kompol Mashuri mengatakan, peristiwa itu berawal saat seorang ibu-ibu hendak berbelanja di sekitar lokasi kejadian. Dia lantas berniat menaiki jembatan penyeberangan orang (JPO) di lokasi. Ia kemudian mendadak didatangi orang tak dikenal.

"Iya sudah diamankan kemarin, sempat diamankan oleh warga sekitar dan dipukulin," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (22/6/2023).

Menurutnya, orang tak dikenal itu lantas merampas handphone milik korban. Korban yang tahu handphonenya digasak maling pun berteriak minta tolong. Mendengar teriakan korban, warga lalu mengamankan pelaku.

"Setelah menerima laporan, kami lalu menuju lokasi dan membawa pelaku ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut," katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
