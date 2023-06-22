Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran di Sawah Besar, 2 Pemuda Bersajam Jadi Tersangka

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |16:22 WIB
Tawuran di Sawah Besar, 2 Pemuda Bersajam Jadi Tersangka
Tawuran. (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kanit Reskrim Polsek Sawah Besar, AKP Sholeh, mengatakan pihaknya telah menetapkan 2 tersangka pelaku tawuran di Jalan Kartini XVIII, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dua orang tersebut dikenakan UU darurat karena kedapatan membawa senjata tajam.

"Sebelumnya kita tangkap 6 remaja. Namun, setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, kita tetapkan RK dan EL tersangka tawuran," ucap Sholeh saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (22/6/2023).

Pihaknya juga telah melakukan tes urine kepada RK dan EL, tetapi hasilnya negatif. Dua orang tersangka itu sempat membawa sajam sepanjang 100 cm.

"Kita juga sudah tes urine dan hasilnya negatif dari narkoba," ujarnya.

Sholeh menuturkan, empat orang yang dipulangkan itu, tetap membuat surat pernyataan perjanjian agar tidak mengulangi aksinya kembali. Pembuatan surat pernyataan itu disaksikan langsung pihak RT, RW, pemuka agama dan pihak keamanan setempat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
senjata tajam sajam Tawuran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163214/tawuran-JfOX_large.jpg
Polisi Tembak Dua Terduga Pelaku Tawuran di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163113/pramono-aR9Y_large.jpg
Soal Tawuran di Jakarta, Pramono Duga Ada yang Sengaja Viralkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/338/3161843/tawuran-VZdD_large.jpg
Bawa Celurit Tengah Malam, Polisi Tangkap Tiga Pemuda di Kemayoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/338/3161703/celurit-9qZY_large.jpg
Polisi Gerebek Makam Keramat Tajug, Celurit dan 54 Remaja Diamankan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement