INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ponpes Tahfiz Darul Qur'an Wisuda 405 Santri dari Berbagai Daerah

Isty Maulidya , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |16:46 WIB
Ponpes Tahfiz Darul Qur'an Wisuda 405 Santri dari Berbagai Daerah
Ponpes Darul Quran wisuda 405 santri. (MPI/Ist)
TANGERANG - Pondok Pesantren Tahfiz Darul Qur'an menggelar Wisuda Tahfizh Nasional (WTN) ke-9 pada Sabtu (17/6/2023). Pada gelaran wisuda kali ini, sebanyak 405 santri dari tingkat pendidikan dasar hingga atas dari berbagai daerah datang ke Tangerang.

Untuk pelaksanaan tahun ini ada lima kategori wisudawan, yakni kategori 3 juz, 5 juz, 10 juz, 15 juz, hingga 30 juz. Kategori hafalan ini dipilih berdasarkan jenjang pendidikan para peserta. Para penerima ijazah WTN dari lingkup pesantren terdiri atas 53 santri Pesantren Daqu Tangerang, 66 santri Cikarang, 6 santri Semarang, 8 santri Malang, 6 santri Lampung, 1 santri Kayong Kalimantan Utara, serta 11 santri Jambi.

Selain itu, ada 6 santri Daqu Muadalah Cariu, 12 santri Daarul Mansur Wanayasa Purwakarta, 4 santri Daarul Jameel Cilegon, serta masing-masing 22 santri Shigor Putra dan Putri.

"Tahun ini alhamdulillah ada 400-an santri yang mengikuti Wisuda Tahfiz Nasional di Tangerang. Mereka semua ini datang dari berbagai daerah mulai dari tingkatan setara SD sampai tingkat atas," ujar pendiri Ponpes Darul Qur'an, Ustadz Yusuf Mansur.

Sementara itu, ada 65 santri dari Rumah Tahfizh Daarul Qur’an yang menerima ijazah WTN. Dari lingkup perguruan tinggi Daarul Qur’an ada 3 mahasiswa Institut Daarul Qur’an Jakarta serta 1 mahasiswa STMIK Antar Bangsa.

