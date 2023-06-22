Kebakaran Bengkel Bubarkan Pesta Pernikahan di Cakung, Pengantin Dievakuasi

JAKARTA - Kebakaran terjadi pada sebuah bengkel sepeda motor di Jalan Raya Bekasi Timur Km 17, RT03/11, Jatinegara Kaum, Cakung, Jakarta Timur pada Kamis (22/6/2023) sore. Kebakaran dari api bensin eceran yang tercecer, mengakibatkan acara hajatan pernikahan di dekatnya bubar.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman menjelaskan, kobaran api berasal dari bensin yang tercecer yang tanpa sadar tersulut oleh bara api rokok pegawai bengkel.

"Ada sepeda motor tengah mengisi bensin eceran di bengkel. Terjadi tumpahan bensin sehingga tercecer di bengkel, ketika motor dipindahkan tiba-tiba terjadi penyalaan karena ada salah satu mekanik sedang merokok dan terjadi penyalaan ke seluruh bagian bengkel lalu menyambar ke bangunan di sebelahnya yang terdapat tumpukan kayu," jelas Gatot di lokasi, Kamis (22/6/2023).

Gatot mengungkapkan akibat kebakaran tersebut, empat unit sepeda motor yang berada di dalam bengkel ikut terbakar. Selain adanya kerugian bengkel dan sepeda motor yang terbakar, Gatot menuturkan pegawai bengkel mengalami luka bakar.

"Dua orang luka bakar 20% di bagian tangan dan muka lalu korban dibawa ke Puskesmas Jatinegara. Tetapi tidak ada korban jiwa sehingga terselamatkan yakni 10 jiwa," katanya.

Gatot mengatakan pihaknya menerjunkan 75 personel beserta 15 unit mobil pemadam kebakaran. Selama proses pemadaman, Gatot menuturkan tidak ada kendala.