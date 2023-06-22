Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Pria Bermasker Buang Air Besar di JPO, Begini Reaksi Transjakarta

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |17:01 WIB
Viral Pria Bermasker Buang Air Besar di JPO, Begini Reaksi Transjakarta
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Media sosial (medsos) dihebohkan dengan viral prilaku seorang pria yang kedapatan sedang buang air besar (BAB) di JPO Transjakarta Semanggi.

Pria tersebut tampak bermasker tengah berjongkok sambil membuang hajatnya di lokasi.

Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR Transjakarta Wibowo mengatakan bahwa peristiwa tersebut berlangsung pada hari ini, Kamis (22/6/2023), sekitar pukul 15:05 WIB.

"Jadi Pramusapa Transjakarta menerima laporan dari pelanggan Transjakarta bahwa ada orang Buang Air Besar di JPO Pukul 15:05 WIB," ujarnya saat dikonfirmasi Okezone.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174683/bola_api-lvzu_large.jpg
Heboh, Bola Api Melintas di Langit Cirebon hingga Terdengar Dentuman Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174308/viral-UeXj_large.jpg
Viral Bus Damri Ludes Terbakar di Tol Jatiasih Bekasi, Penumpang Panik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174179/viral-jz4k_large.jpg
Duduk Perkara Mobil Sienta Putih Diamuk Massa di Margonda Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172420/viral-U8qh_large.jpg
Siswa SDN di Tangsel Nekat Gelantungan di Lantai 3, Kesal Gegara Tugas Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172381/viral-kYmp_large.jpg
Viral, Mobil Pelat Merah Nyalakan Strobo di Jalanan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/338/3171914/renang-kK39_large.jpg
Viral Seorang Wanita Renang Dadakan di Kolam Patung Kuda Bikin Geger
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement