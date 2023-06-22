Viral Pria Bermasker Buang Air Besar di JPO, Begini Reaksi Transjakarta

JAKARTA - Media sosial (medsos) dihebohkan dengan viral prilaku seorang pria yang kedapatan sedang buang air besar (BAB) di JPO Transjakarta Semanggi.

Pria tersebut tampak bermasker tengah berjongkok sambil membuang hajatnya di lokasi.

Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR Transjakarta Wibowo mengatakan bahwa peristiwa tersebut berlangsung pada hari ini, Kamis (22/6/2023), sekitar pukul 15:05 WIB.

"Jadi Pramusapa Transjakarta menerima laporan dari pelanggan Transjakarta bahwa ada orang Buang Air Besar di JPO Pukul 15:05 WIB," ujarnya saat dikonfirmasi Okezone.