HOME NEWS MEGAPOLITAN

Transjakarta Bersihkan JPO Semanggi Usai Pria Bermasker Buang Air Besar

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |17:19 WIB
Transjakarta Bersihkan JPO Semanggi Usai Pria Bermasker Buang Air Besar
Pria bermasker BAB di JPO Semanggi (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Transjakarta telah membersihkan kotoran di JPO Semanggi usai viral di media sosial (medsos) adanya perbuatan tak bertanggungjawab yang dilakukan orang tak dikenal dengan membuang air besar di lokasi, Kamis (22/6/2023) siang tadi.

Kepala Humas PT Transjakarta, Wibowo mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan dari pelanggan Transjakarta ada orang BAB di JPO Semanggi, sekira pukul 15.05 WIB.

"Ada laporan dari pelanggan kepada pramusapa Transjakarta tentang orang BAB di atas JPO," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (22/6/2023).

Usai melakukan BAB, kata dia, orang tak dikenal itu langsung meninggalkan lokasi kejadian dan tak ada yang mengenali sosok pria tersebut.

Petugas yang menerima aduan itu langsung ke lokasi untuk menbersihkan kotoran, baik di JPO maupun di area bawah JPO.

