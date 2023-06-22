Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mengaku Lapar, 3 Bocah Bobol Kios Kantin Belakang Puspemkot Tangsel

Hambali , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |18:18 WIB
Mengaku Lapar, 3 Bocah Bobol Kios Kantin Belakang Puspemkot Tangsel
TKP tiga bocah melakukan pencurian. (Foto: Hambali)
A
A
A

TANGSEL - Tiga bocah cilik (bocil) nekat memanjat dinding kios kantin di belakang Gedung Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) di Jalan Maruga, Ciputat. Dengan alasan lapar, ketiganya mencuri sejumlah makanan dan minuman kemasan.

Aksi pencurian ketiga bocil baru diketahui pada Kamis (22/06/23) pagi sekira pukul 04.00 WIB. Ketika itu, salah satu pemilik kios bernama Darsono (65) baru tiba bersiap membuka lapak.

 BACA JUGA:

Darsono dan istri kaget tak karuan, saat mengetahui akses masuk dan gembok kulkas miliknya dijebol. Tak hanya minuman kemasan, puluhan bungkus mi instan serta cemilan turut digasak.

"Sekira jam 4 sampai sini, terus lihat udah pada kebuka. Isi kulkas pada enggak ada, semua macam minuman, terus mi instan sama makanan kemasan," tutur Darsono di lokasi.

Tak hanya lapak kios milik Darsono yang dibobol, tapi juga lapak lainnya berupa kedai makanan. Setelah kegaduhan itu, warga sekitar langsung mencurigai ketiga bocah yang masing-masing berinisial D, C dan A.

 BACA JUGA:

"Bukan tempat saya aja, tapi ada kios makanan di sebelah yang dibongkar juga. Tadi baru ketauan ada 3 anak kecil itu yang masuk lewat celah di bagian atap," imbuhnya.

Ketiga bocil itu sempat dipanggil untuk diinterogasi oleh warga sekitar. Setelah didesak, barulah ketiganya mengakui bahwa mereka yang membobol lapak kantin karena lapar.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
tangsel Maling Pencurian
