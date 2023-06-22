Ditlantas Polda Metro Antisipasi Kemacetan saat Cuti Bersama Idul Adha

JAKARTA - Ditlantas Polda Metro Jaya mengantisipasi potensi kemacetan saat cuti bersama Idul Adha pada 28, 29, 30 Juni 2023. Polisi akan fokus pada tempat-tempat wisata.

"Ya mudah-mudahan ini kan udah mau libur anak-anak. Tetap kami antisipasi," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Kombes Latif Usman, Kamis (22/6/2023).

Dia menegaskan, pihaknya akan memaksimalkan penjagaan pada masa libur cuti bersama tersebut.

"Ya kita akan maksimalkan penjagaan. Penjagaan terus nanti di tempat-tempat khususnya kilometer 10, wisata itu kita antisipasi semuanya," tutupnya.

Sebelumnya, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan layanan SIM selama cuti bersama akan tutup sementara sampai hari kerja.

"Ya, kalau ketentuannya libur ya akan libur sesuaikan kalender," kata Latif, Selasa (20/6/2023).

Sementara untuk pemilik SIM yang jatuh tempo, dapat memperpanjang di hari kerja. Pihaknya akan memberikan dispensasi.

"Tidak masalah diperpanjang hari kerja berikutnya," ujarnya.