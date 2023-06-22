DPW Partai Perindo Babel Gelar Acara Peh Cun di Ancol, Perantauan Bangka Kumpul Bareng

JAKARTA - Ratusan warga perantauan asal Bangka Belitung yang tergabung dalam Persaudaraan Bangka Bersatu (PBB) menggelar pertemuan bersama di Pantai Ancol, Taman Impian, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (22/6/2023).

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Babel, Hermanto Phoeng yang juga sebagai panitia mengatakan acara ini adalah Peh Cun atau merupakan sebuah tradisi lama masyarakat Bangka untuk mengingat soal kesetiaan dan soliditas.

"Jadi kegiatannya itu ada ritual sembahyang doa dulu menurut ajaran khonghucu. Kemudian acara hari ini diikuti sembilan grup yang melibatkan 500 orang asal Bangka baik dari Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bandung, merayakan hari Peh Cun," kata Hermanto.

Ia menjelaskan perayaan Peh Cun identik dengan tradisi zaman dulu atau disebut Su-yuan. Su-yuan merupakan seorang menteri yang memiliki loyalitas, dedikasi tinggi dan kejujuran serta sangat mencintai negaranya.

"Jadi semangat Su-Yuan itu sampai sekarang diperingati dan jadi simbol kesetiaan bagi negara. Jadi hari ini, perayaan ini juga tepat tanggal 5 bulan 5 imlek, itu pas magnet bumi Yin dan Yang lagi tinggi," ucapnya.

Adapun istilah yang dimaksud adalah matahari bertemu di titiknya hingga membuat panas yang cukup luar biasa dan pasang surut rendah dan daya magnet sangat tinggi. Hal inilah membuat telur dapat berdiri dan tidak jatuh saat ini.

"Jadi dari jam 11 sampai jam 1 daya magnet sangat tinggi, saat ini juga sangat bagus kalau orang terapi obat-obatan. Daya magnet Yin dan Yang memberikan efek yang luar biasa kepada tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup," tuturnya.

Dengan adanya kegiatan seperti ini, Hermanto mengatakan Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu akan terus mendekatkan diri kepada masyarakat baik di kampung halaman maupun di perantauan