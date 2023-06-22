Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dicari, Pria yang BAB di JPO Semanggi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |20:19 WIB
Dicari, Pria yang BAB di JPO Semanggi
Pria yang BAB di JPO Semanggi diburu Satpol PP. (tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Camat Setiabudi, Iswahyudi mengatakan, pihaknya telah meminta Satpol PP setempat untuk mencari pria yang buang air besar (BAB) di jembatan penyeberangan orang (JPO) Semanggi, Jakarta Selatan.

"Diupayakan untuk bisa menemukan orangnya," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (22/6/2023).

Menurutnya, pihaknya telah meminta jajarannya dan Satpol PP Kecamatan dan Kelurahan untuk mencari pria yang belum diketahui identitasnya itu. Pasalnya, perbuatan orang tak dikenal tersebut telah melanggar ketertiban umum.

"Ada Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Pasal 21," tuturnya.

Dia menambahkan, lokasi JPO Semanggi telah dibersihkan usai pria tak dikenal itu melakukan perbuatan tak beradab itu. Pihaknya juga meminta masyarakat untuk melaporkan manakala menemukan hal serupa.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement