Bacaleg Perindo Berikan Pelatihan Pemasaran ke UMKM Depok

JAKARTA - Pemuda Perindo Depok membantu pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kota Depok yakni dengan memberikan dukungan produksi dan pemasaran produk di Bakso Baba Gua Jalan Pramuka, Kamis, 22 Juni 2023.

Bakal Calon Legislatif DPRD Provinsi dari Kota Depok atau Dapil Jabar 8 bersama Kota Bekasi, Reno Martin mengatakan, dukungan terhadap UMKM dilakukan sesuai visi misi Ketua Umum Partai yang ditetapkan KPU bernomor umur 16 pada kertas pemilu Hary Tanoesoedibjo.

"Kita bantu sesuai program Pak Hary Tanoesoedibjo membantu UMKM masyarakat," kata Martin kepada wartawan, Kamis (22/6/2023).

Martin mengatakan, dukungan yang diberikan Partai Perindo di Kota Depok yakni dengan mwmberikan pelatihan produksi yang sesuai standar dan pemasaran agar dapat mendapatkan pasar nasional dan internasional.

"Kita memberikan pelatihan sesuai standar agar menjadi UMKM nasional bahkan internasional. Kita bantu pelatihan pembuatan, pemasaran hingga ekspor. Itu akan membantu kesejahteraan masyarakat Depok," tuturnya.

Ketua Asosiasi UMKM Depok, Rudi Murodi mengaku sangat senang dengan dukungan yang diberikan partai yang dikenal sebagai partai peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk menciptakan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.