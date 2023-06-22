Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bacaleg Perindo Berikan Pelatihan Pemasaran ke UMKM Depok

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |21:05 WIB
Bacaleg Perindo Berikan Pelatihan Pemasaran ke UMKM Depok
Bacaleg Perindo memberikan pelatihan ke pelaku UMKM di Depok. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pemuda Perindo Depok membantu pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kota Depok yakni dengan memberikan dukungan produksi dan pemasaran produk di Bakso Baba Gua Jalan Pramuka, Kamis, 22 Juni 2023.

Bakal Calon Legislatif DPRD Provinsi dari Kota Depok atau Dapil Jabar 8 bersama Kota Bekasi, Reno Martin mengatakan, dukungan terhadap UMKM dilakukan sesuai visi misi Ketua Umum Partai yang ditetapkan KPU bernomor umur 16 pada kertas pemilu Hary Tanoesoedibjo.

"Kita bantu sesuai program Pak Hary Tanoesoedibjo membantu UMKM masyarakat," kata Martin kepada wartawan, Kamis (22/6/2023).

Martin mengatakan, dukungan yang diberikan Partai Perindo di Kota Depok yakni dengan mwmberikan pelatihan produksi yang sesuai standar dan pemasaran agar dapat mendapatkan pasar nasional dan internasional.

"Kita memberikan pelatihan sesuai standar agar menjadi UMKM nasional bahkan internasional. Kita bantu pelatihan pembuatan, pemasaran hingga ekspor. Itu akan membantu kesejahteraan masyarakat Depok," tuturnya.

Ketua Asosiasi UMKM Depok, Rudi Murodi mengaku sangat senang dengan dukungan yang diberikan partai yang dikenal sebagai partai peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk menciptakan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172285/perindo-3EZn_large.jpg
Ketum Hanura OSO Kumpulkan Parpol Non-parlemen, Termasuk Perindo, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement