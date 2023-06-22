Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Personal Branding untuk UMKM di Jakarta

JAKARTA - Relawan Ganjar Pranowo bernama Mak Ganjar yang terdiri dari ribuan masyarakat dari emak-emak di DKI Jakarta mengantre sejak pagi dan menunjukan antusiasmenya untuk mengikuti agenda pelatihan 'Personal Branding untuk UMKM' yang diinisiasi oleh di Gor Otista, Jatinegara, Jakarta Timur, kemarin.

"Kami memberikan materi pelatihan personal branding untuk para pelaku UMKM yang disesuaikan dengan era digital saat ini, bagaimana memanfaatkan platform media sosial dalam memasarkan produknya," kata Koordinator Wilayah Mak Ganjar DKI Jakarta Evy Nafisah, dalam keterangannya, Kamis (22/6/2023).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah Mak Ganjar dalam memperkuat posisi para ibu-ibu sebagai garda terdepan untuk mencapai ketahanan ekonomi keluarga.

"Kenapa demikian? Karena ketika ketahanan ekonomi keluarga sudah sejahtera atau stabil tentu akan memberikan asupan atau gizi yang baik untuk anaknya. Dampaknya, anak itu nutrisinya terpenuhi dan tumbuh kembangnya akan optimal. Ini yang kami harapkan untuk melahirkan pemimpin yang baik di masa depan," kata Evy.

Menurut Evy, Mak Ganjar selama ini sudah melakukan konsolidasi ke berbagai kalangan emak-emak di DKI Jakarta, lapisan paling bawah hingga atas telah disambangi. Dari berbagai konsolidasi tersebut, Evy menemui berbagai macam karakter emak-emak yang tentunya akan berpengaruh terhadap program yang dilakukan Mak Ganjar ke depan.

Dari pengamatan dan observasi lapangan sejauh ini, Evy melalui Mak Ganjar merasa pentingnya memprioritaskan program bagi emak-emak dari lapisan akar rumput, guna memberikan solusi dan harapan bagi masa depan keluarga baik penerusnya.

"Sebenernya target atau fokus utama kami ini ingin meningkatkan kesejahteraan ibu-ibu mulai dari peningkatan kualitas ekonomi hingga edukasi seputar kebutuhan nutrisi dan gizi yang cukup. Karena ibu adalah pendidik utama bagi putra-putrinya yang diharapkan bisa melahirkan pemimpin penerus bangsa," lanjut Evy.