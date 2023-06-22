Mayat di Kalimalang Ditemukan Sudah Hancur, Warga Tambun Geger

BEKASI - Sesosok mayat laki-laki ditemukan mengapung di aliran sungai Kalimalang, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Penemuan mayat itu, bikin geger warga setempat, pasalnya saat ditemukan dalam kondisi hancur.

Danton Damkar Kabupaten Bekasi, Adhi menjelaskan, berawal dari laporan Polsek setempat ada penemuan mayat di sekitar Grand Wisata. Pihaknya langsung menuju olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melakukan evakuasi.

"Setelah mendapatkan laporan dari kepolisian pukul 16.45 WIB, kami langsung ke TKP dan benar ada mayat mengambang, bercampur dengan sampah di bawah kolong jembatan jadi sedikit kesulitan," kata Adhi kepada wartawan, Kamis (22/6/2023).

Adhi menyebut, pihaknya sempat kesulitan saat melakukan evakuasi, pasalnya jasad dalam kondisi hancur. Diduga mayat tersebut korban tenggelam pada bulan lalu. Meski begitu sejauh ini, kata Dia, belum bisa teridentifikasi jenis kelamin mayat tersebut.

"Kami kesulitan evakuasi, mayat korban sudah hancur belum tau identitas dan jenis kelaminnya, informasi yang kami dapat dari Basarnas bahwa diduga korban tenggelam pada libur lebaran idul Fitri yang belum di temukan," jelas Adhi.