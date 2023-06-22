Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mayat di Kalimalang Ditemukan Sudah Hancur, Warga Tambun Geger

Ade Suhardi , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |21:56 WIB
Mayat di Kalimalang Ditemukan Sudah Hancur, Warga Tambun Geger
Mayat laki-laki paruh baya ditemukan mengambang di Kalimalang (Foto : Istimewa)
A
A
A

BEKASI - Sesosok mayat laki-laki ditemukan mengapung di aliran sungai Kalimalang, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Penemuan mayat itu, bikin geger warga setempat, pasalnya saat ditemukan dalam kondisi hancur.

Danton Damkar Kabupaten Bekasi, Adhi menjelaskan, berawal dari laporan Polsek setempat ada penemuan mayat di sekitar Grand Wisata. Pihaknya langsung menuju olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melakukan evakuasi.

"Setelah mendapatkan laporan dari kepolisian pukul 16.45 WIB, kami langsung ke TKP dan benar ada mayat mengambang, bercampur dengan sampah di bawah kolong jembatan jadi sedikit kesulitan," kata Adhi kepada wartawan, Kamis (22/6/2023).

Adhi menyebut, pihaknya sempat kesulitan saat melakukan evakuasi, pasalnya jasad dalam kondisi hancur. Diduga mayat tersebut korban tenggelam pada bulan lalu. Meski begitu sejauh ini, kata Dia, belum bisa teridentifikasi jenis kelamin mayat tersebut.

"Kami kesulitan evakuasi, mayat korban sudah hancur belum tau identitas dan jenis kelaminnya, informasi yang kami dapat dari Basarnas bahwa diduga korban tenggelam pada libur lebaran idul Fitri yang belum di temukan," jelas Adhi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement