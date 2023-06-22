Dukung Festival Perahu Naga, Relawan Ganjar Siapkan 1.000 Porsi Makanan Tiap Hari

Relawan Ganjar mendukung festival perahu naga dengan menyiapkan 1.000 porsi makanan per hari (Foto : Istiemewa)

TANGERANG - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Gardu Ganjar Banten mendukung Festival Lomba Perahu Naga Peh Cun Tangerang dengan menyiapkan 1.000 porsi makanan untuk warga di Pesisir Kali Cisadane, Kota Tangerang, Banten, yang dimulai sejak 21 hingga 25 Juni 2023.

Koordinator Wilayah Gardu Ganjar Banten Ahmad Wahyudin Nasyar mengungkapkan pentingnya kegiatan tersebut sebagai bentuk pelestarian seni dan budaya di wilayah tersebut.

"Kebetulan di Tangerang Kota merupakan basis etnis Tionghoa, dengan kultur dan budaya yang masih tertanam kuat, banyaknya teman-teman etnis Tionghoa di Tangerang sangat bersyukur dengan keikutsertaan Gardu Ganjar baik dalam bantuan maupun peserta," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (22/6/2023).

Selama festival berlangsung, Wahyu mengerahkan sekitar 1.000 relawan Gardu Ganjar untuk memeriahkan acara tersebut. Mereka yang sebelumnya sudah terdata sebagai sukarelawan datang dari berbagai kota di Provinsi Banten.

"Ribuan relawan kami kerahkan untuk meramaikan acara ini, ada yang menjadi panitia, peserta lomba perahu naga dan petugas yang menyediakan makanan bagi warga," lanjutnya.

Selama perhelatan, Wahyu bersyukur atas berjalannya acara tersebut sesuai dengan rencana yang sudah disusun sebelumnya, serta meyakini bahwa kegiatan tersebut semakin memperkuat posisi dukungan terjadap Ganjar Pranowo di Banten.