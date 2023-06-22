Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dukung Festival Perahu Naga, Relawan Ganjar Siapkan 1.000 Porsi Makanan Tiap Hari

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |22:44 WIB
Dukung Festival Perahu Naga, Relawan Ganjar Siapkan 1.000 Porsi Makanan Tiap Hari
Relawan Ganjar mendukung festival perahu naga dengan menyiapkan 1.000 porsi makanan per hari (Foto : Istiemewa)
A
A
A

TANGERANG - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Gardu Ganjar Banten mendukung Festival Lomba Perahu Naga Peh Cun Tangerang dengan menyiapkan 1.000 porsi makanan untuk warga di Pesisir Kali Cisadane, Kota Tangerang, Banten, yang dimulai sejak 21 hingga 25 Juni 2023.

Koordinator Wilayah Gardu Ganjar Banten Ahmad Wahyudin Nasyar mengungkapkan pentingnya kegiatan tersebut sebagai bentuk pelestarian seni dan budaya di wilayah tersebut.

"Kebetulan di Tangerang Kota merupakan basis etnis Tionghoa, dengan kultur dan budaya yang masih tertanam kuat, banyaknya teman-teman etnis Tionghoa di Tangerang sangat bersyukur dengan keikutsertaan Gardu Ganjar baik dalam bantuan maupun peserta," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (22/6/2023).

Selama festival berlangsung, Wahyu mengerahkan sekitar 1.000 relawan Gardu Ganjar untuk memeriahkan acara tersebut. Mereka yang sebelumnya sudah terdata sebagai sukarelawan datang dari berbagai kota di Provinsi Banten.

"Ribuan relawan kami kerahkan untuk meramaikan acara ini, ada yang menjadi panitia, peserta lomba perahu naga dan petugas yang menyediakan makanan bagi warga," lanjutnya.

Selama perhelatan, Wahyu bersyukur atas berjalannya acara tersebut sesuai dengan rencana yang sudah disusun sebelumnya, serta meyakini bahwa kegiatan tersebut semakin memperkuat posisi dukungan terjadap Ganjar Pranowo di Banten.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement