Bacaleg Partai Perindo soal Pemekaran Wilayah Bogor Timur: Secara Ekonomi Sudah Layak

BOGOR - Bakal calon legislatif (bacaleg) Partai Perindo untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil VI Agus Winarno menilai wilayah Bogor Timur sudah layak untuk mekar dari Kabupaten Bogor. Salah satu faktor yang mendukungnya yakni kesiapan ekonomi.

Hal tersebut dikatakan oleh Agus dalam Podcast Aksinyata Partai Perindo #DariKamuUntukIndonesia dengan tema Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemekaran Kabupaten Bogor Timur melalui tayangan Youtube, Kamis (22/6/2023).

"Untuk peningkatan ekonomi seharusnya sudah Untuk pendapatan daerah sudah sangat layak, sudah sangat layak untuk kabupaten sendiri," kata Agus.

Pemekaran Bogor Timur bukan terkait urgensi karena harus melalui kajian yang lebih mendalam. Tetapi, dengan wilayah Kabupaten Bogor yang sangat luas muncul persoalan salah satunya terkait birokrasi.

"Kalau masalah urgent dan tidak urgent perlu kajian lebih mendalam. Selama ini memang ada terkendala sebenernya ini birokrasi dari letak geografis memang dengan luasan wilayah dengan 40 kecamatan itu untuk jenjang birokrasinya membutuhkan waktu dan waktu tempuh lebih panjang," ungkapnya.

Sekjen DPP Baja Perindo itu pun menilai, pemekaran juga harus ditunjang dengan berbagai hal seperti insfrastruktur yang cukup, pendapatan asli daerah dan lainnya. Tak kalah penting yakni kesiapan dari masyarakatnya sendiri untuk pemekaran wilayah.

"Kalau saya pribadi melihatnya urgensinya kembali ke pokok. Apa urusannya apa pentingnya harus mekar. Karena selama ini kita kembali sering melihat daerah mana yang mekar pemekaran segala macam tapi belum ditunjang dengan infrastruktur yang betul, terus pendapatan asli daerahnya seperti apa dan akhirnya timbul penyesalan itu ada juga tidak bisa dipungkiri. Belum tentu siap pemerkaran itu dan untuk siap atau tidaknya dari masyarakatnya kalau pemerintah kan sudah ada regulasi tinggal masyarakatnya betul-betul siap atau belum (pemekaran wilayah)," bebernya.