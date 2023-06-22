Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

HUT Ke-496 DKI Jakarta, Anak Haji Lulung Komitmen Bantu Warga Tanah Abang

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |23:52 WIB
HUT Ke-496 DKI Jakarta, Anak Haji Lulung Komitmen Bantu Warga Tanah Abang
Anak Haji Lulung komitmen bantu warga Tanah Abang (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non Hunian (PPRSNH) Pusat Grosir Metro Tanah Abang (PGMTA), Guruh Tirta Lunggana, yang juga putra dari Almarhum Abraham Lunggana alias Haji Lulung, komitmen bantu warga Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Salah satunya dengan menyumbangkan dua unit mobil ambulance untuk masyarakat Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2023).

Mobil ambulance tersebut secara simbolis diserahkan Tirta bersama jajaran Pengurus PPRSNH PGMTA kepada Ketua Forum RW Kelurahan Kebon Kacang, Tanah Abang, Triwaskito alias Pak Ito (54), di halaman utama Pasar Metro Tanah Abang. Ini bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) DKI Jakarta ke-496, yang diperingati setiap tanggal 22 Juni.

Tirta mengatakan, sumbangan mobil ambulance ini sebagai bentuk kepedulian pengurus PPRSNH Metro Tanah Abang kepada masyarakat sekitar Tanah Abang. Diketahui, harga ambulance tersebut masing-masing Rp285 juta per Unit.

“Ini sebagai komitmen perhatian dan kepedulian kami kepada warga sekitar Tanah Abang, khususnya bagi warga yang membutuhkan, baik yang sakit maupun yang terkena musibah,” kata Tirta Lunggana di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Tirta berpesan, agar kehadiran dua unit mobil ambulance seharga setengah miliar lebih ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dengan adanya ambulance, diharapkan akan sangat membantu terutama dalam menyelamatkan warga yang sedang dalam kondisi krisis. Seperti warga yang sedang sakit dan harus segara dibawa ke rumah sakit.

Selain itu, Tirta menyebut, ambulance terebut juga bisa kapan saja digunakan demi kepentingan orang banyak. Termasuk untuk kegiatan bakti sosial dan kemanusiaan bagi warga masyarakat sekitar.

Kebetulan, kata dia, selama ini di kawasan pusat grosir terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara ini tidak ada ambulance untuk keluarga besar pedagang Tanah Abang. “Jadi, kami sebagai pengurus terus berusaha dan ingin berbuat dan bekerja membantu masyarakat,” jelas mantan Anggota DPRD DKI itu.

"Semoga mobil ini bisa bermanfaat dan digunakan dengan sebaik-baiknya," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/338/3024879/34-jalan-ditutup-saat-jakarta-internasional-maraton-begini-simak-rekayasa-lalu-lintas-rUwztXjghA.jpg
34 Jalan Ditutup saat Jakarta Internasional Maraton, Begini Simak Rekayasa Lalu Lintas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/338/3024822/arus-lalu-lintas-di-bundaran-hi-arah-monas-macet-parah-malam-ini-saSlohz5AP.jpg
Arus Lalu Lintas di Bundaran HI Arah Monas Macet Parah Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/338/3010119/41-kantong-parkir-disiapkan-saat-pencanangan-hut-ke-497-kota-jakarta-ini-lokasinya-8vzOqmV2OL.jpg
41 Kantong Parkir Disiapkan saat Pencanangan HUT ke-497 Kota Jakarta, Ini Lokasinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/338/3010041/dishub-dki-rekayasa-lalin-saat-persiapan-hut-ke-497-jakarta-Dr2XQ7K4tO.jpeg
Dishub DKI Rekayasa Lalin saat Persiapan HUT Ke-497 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/22/338/2615831/kado-hut-jakarta-transjakarta-lrt-dan-mrt-gratis-hari-ini-O3zy23wMem.jpg
Kado HUT Jakarta: Transjakarta. LRT dan MRT Gratis Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/22/338/2615827/hut-ke-495-jakarta-anies-jelaskan-makna-kolaborasi-akselerasi-dan-elevasi-vUWylE93cF.jpeg
HUT Ke-495 Jakarta, Anies Jelaskan Makna Kolaborasi, Akselerasi dan Elevasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement