HUT Ke-496 DKI Jakarta, Anak Haji Lulung Komitmen Bantu Warga Tanah Abang

JAKARTA – Ketua Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non Hunian (PPRSNH) Pusat Grosir Metro Tanah Abang (PGMTA), Guruh Tirta Lunggana, yang juga putra dari Almarhum Abraham Lunggana alias Haji Lulung, komitmen bantu warga Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Salah satunya dengan menyumbangkan dua unit mobil ambulance untuk masyarakat Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2023).

Mobil ambulance tersebut secara simbolis diserahkan Tirta bersama jajaran Pengurus PPRSNH PGMTA kepada Ketua Forum RW Kelurahan Kebon Kacang, Tanah Abang, Triwaskito alias Pak Ito (54), di halaman utama Pasar Metro Tanah Abang. Ini bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) DKI Jakarta ke-496, yang diperingati setiap tanggal 22 Juni.

Tirta mengatakan, sumbangan mobil ambulance ini sebagai bentuk kepedulian pengurus PPRSNH Metro Tanah Abang kepada masyarakat sekitar Tanah Abang. Diketahui, harga ambulance tersebut masing-masing Rp285 juta per Unit.

“Ini sebagai komitmen perhatian dan kepedulian kami kepada warga sekitar Tanah Abang, khususnya bagi warga yang membutuhkan, baik yang sakit maupun yang terkena musibah,” kata Tirta Lunggana di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Tirta berpesan, agar kehadiran dua unit mobil ambulance seharga setengah miliar lebih ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dengan adanya ambulance, diharapkan akan sangat membantu terutama dalam menyelamatkan warga yang sedang dalam kondisi krisis. Seperti warga yang sedang sakit dan harus segara dibawa ke rumah sakit.

Selain itu, Tirta menyebut, ambulance terebut juga bisa kapan saja digunakan demi kepentingan orang banyak. Termasuk untuk kegiatan bakti sosial dan kemanusiaan bagi warga masyarakat sekitar.

Kebetulan, kata dia, selama ini di kawasan pusat grosir terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara ini tidak ada ambulance untuk keluarga besar pedagang Tanah Abang. “Jadi, kami sebagai pengurus terus berusaha dan ingin berbuat dan bekerja membantu masyarakat,” jelas mantan Anggota DPRD DKI itu.

"Semoga mobil ini bisa bermanfaat dan digunakan dengan sebaik-baiknya," imbuhnya.