Bacaleg Perindo Kabupaten Bogor : Pemekaran Sudah Digadag-Gadang Sejak 10 Tahun Silam

BOGOR - Bakal calon legislatif (bacaleg) Partai Perindo untuk DPRD Kabupaten Bogor Dapil II Leonard Purba menyebut rencana pemekaran wilayah Bogor Timur sudah ada sejak 10 tahun silam. Dari rencana tersebut merupakam cikal bakal terbentuknya Presidium Pemekaran Bogor Timur.

Hal tersebut dikatakan oleh Leonard dalam Podcast Aksinyata Partai Perindo #DariKamuUntukIndonesia dengan tema Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemekaran Kabupaten Bogor Timur melalui tayangan Youtube, Kamis (22/6/2023).

"Saya jelasakan sampai saat ini Bogor Timur itu digadang-gadang (pemekaran wilayah) 10 tahun lalu. Karena itu saya disitu non tim independen. Ada namanya awalnya lembaga pengkajian pemekaran bogor timur, naik presedium," kata Leonard.

Pemekaran Bogor Timur memang terkendala regulasi pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

"Temen-temen itu seperjuangan saya sudah lelah. Putusan tidak ada, ingkrah tidak ada, temen saya bilang regulasi betul di sana ada peraturan yang harus dipatuhi Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang letak tata cara penggabungan dan penghapusan satu wilayah yang mau rencana otonomi. Sekarang kan bukan rencana lagi, karena protap sudah diparipurnakan di provinsi," ungkapnya.

Padahal, secara ekonomi wilayah Bogor Timur dinilainya sudah siap untuk pemekaran. Salah satunya dari retribusi pajak selama ini yang besar.