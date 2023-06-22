Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bacaleg Perindo Kabupaten Bogor : Pemekaran Sudah Digadag-Gadang Sejak 10 Tahun Silam

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |23:57 WIB
Bacaleg Perindo Kabupaten Bogor : Pemekaran Sudah Digadag-Gadang Sejak 10 Tahun Silam
Podcast Partai Perindo (Foto : Tangkapan layar video)
A
A
A

BOGOR - Bakal calon legislatif (bacaleg) Partai Perindo untuk DPRD Kabupaten Bogor Dapil II Leonard Purba menyebut rencana pemekaran wilayah Bogor Timur sudah ada sejak 10 tahun silam. Dari rencana tersebut merupakam cikal bakal terbentuknya Presidium Pemekaran Bogor Timur.

Hal tersebut dikatakan oleh Leonard dalam Podcast Aksinyata Partai Perindo #DariKamuUntukIndonesia dengan tema Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemekaran Kabupaten Bogor Timur melalui tayangan Youtube, Kamis (22/6/2023).

"Saya jelasakan sampai saat ini Bogor Timur itu digadang-gadang (pemekaran wilayah) 10 tahun lalu. Karena itu saya disitu non tim independen. Ada namanya awalnya lembaga pengkajian pemekaran bogor timur, naik presedium," kata Leonard.

Pemekaran Bogor Timur memang terkendala regulasi pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

"Temen-temen itu seperjuangan saya sudah lelah. Putusan tidak ada, ingkrah tidak ada, temen saya bilang regulasi betul di sana ada peraturan yang harus dipatuhi Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang letak tata cara penggabungan dan penghapusan satu wilayah yang mau rencana otonomi. Sekarang kan bukan rencana lagi, karena protap sudah diparipurnakan di provinsi," ungkapnya.

Padahal, secara ekonomi wilayah Bogor Timur dinilainya sudah siap untuk pemekaran. Salah satunya dari retribusi pajak selama ini yang besar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172285/perindo-3EZn_large.jpg
Ketum Hanura OSO Kumpulkan Parpol Non-parlemen, Termasuk Perindo, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement