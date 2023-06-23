Antar Anies Naik Haji, AHY dan Istri Iringi Doa

TANGERANG - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengantarkan Bakal Calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan berangkat haji di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

AHY mengatakan, Anies berangkat bersama sang istri dan anak-anaknya ke tanah suci. Ia mendoakan agar ibadah Anies lancar dan khusyuk.

"Saya dan istri baru saja mengantarkan Anies beserta istri dan putra putri termasuk menantunya ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji. Tentunya kami doakan, semoga perjalananya lancar dan ibadahnya juga dimudahkan, bisa secara khusyuk dan mabrur," kata AHY kepada wartawan, Kamis (22/6/2023).

"Mendoakan yang terbaik untuk perjuangan besar kita semua. Semoga tiba kembali ke Tanah Air dalam keadaan yang semakin siap untuk berjuang bersama,"ujarnya.

Dia mengatakan bahwa pertemuan nya dengan Anies hanya membicarakan hal-hal ringan. Yang jelas ia mengaku hanya ikut suka cita untuk mengantarkan keluarga Anies ke Tanah Suci.

"Saya sendiri tentunya selama beliau di tanah suci tetap ingin menjalin kebersamaan dengan koalisi perubahan," kata dia.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa Demokrat yang tergabung dalam koalisi perubahan ingin meyakinkan agar tiga partai politik semakin solid, semakin memiliki chemistry dan keinginan yang kuat untuk segera membuat kapal besar koalis perubahan.

Dia pun berharap capres yang diusung Demokrat, Anies Baswedan dapat memimpin koalisi ini dengan baik. Lalu dia pun meminta doa agar koalisi tersebut segera mendeklarasikan cawapres pendamping Anies untuk maju di pemilu 2024.