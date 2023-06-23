Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Antar Anies Naik Haji, AHY dan Istri Iringi Doa

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |00:11 WIB
Antar Anies Naik Haji, AHY dan Istri Iringi Doa
Anies dan AHY (Foto: MNC Portal)
A
A
A

TANGERANG - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengantarkan Bakal Calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan berangkat haji di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

AHY mengatakan, Anies berangkat bersama sang istri dan anak-anaknya ke tanah suci. Ia mendoakan agar ibadah Anies lancar dan khusyuk.

"Saya dan istri baru saja mengantarkan Anies beserta istri dan putra putri termasuk menantunya ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji. Tentunya kami doakan, semoga perjalananya lancar dan ibadahnya juga dimudahkan, bisa secara khusyuk dan mabrur," kata AHY kepada wartawan, Kamis (22/6/2023).

"Mendoakan yang terbaik untuk perjuangan besar kita semua. Semoga tiba kembali ke Tanah Air dalam keadaan yang semakin siap untuk berjuang bersama,"ujarnya.

Dia mengatakan bahwa pertemuan nya dengan Anies hanya membicarakan hal-hal ringan. Yang jelas ia mengaku hanya ikut suka cita untuk mengantarkan keluarga Anies ke Tanah Suci.

"Saya sendiri tentunya selama beliau di tanah suci tetap ingin menjalin kebersamaan dengan koalisi perubahan," kata dia.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa Demokrat yang tergabung dalam koalisi perubahan ingin meyakinkan agar tiga partai politik semakin solid, semakin memiliki chemistry dan keinginan yang kuat untuk segera membuat kapal besar koalis perubahan.

Dia pun berharap capres yang diusung Demokrat, Anies Baswedan dapat memimpin koalisi ini dengan baik. Lalu dia pun meminta doa agar koalisi tersebut segera mendeklarasikan cawapres pendamping Anies untuk maju di pemilu 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement