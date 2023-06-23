Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemenag Tak Segan Bekukan Pomdok Pesantren Al Zaytun

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |04:33 WIB
Kemenag Tak Segan Bekukan Pomdok Pesantren Al Zaytun
Ponpes Al Zaytun (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag), Anna Hasbie mengatakan pihaknya tak segan untuk membekukan izin pondok pesantren (ponpes) Al Zaytun jika terbukti sesat.

Anna Hasbie menjelaskan bahwa Kemenag merupakan regulator dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan, termasuk pesantren. Praktik yang selama ini berkembang, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam diberi kewenangan untuk menerbitkan nomor statistik dan tanda daftar pesantren.

Hal itu diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 1626 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren.

"Jika Al Zaytun melakukan pelanggaran berat, menyebarkan paham keagamaan yang diduga sesat, maka kami bisa membekukan nomor statistik dan tanda daftar pesantren, termasuk izin madrasahnya,” kata Anna dikutip dalam laman resmi Kemenag, Jumat (23/6/2023).

Pesantren Al Zaytun saat ini tercatat memiliki keduanya, baik nomor statistik maupun tanda daftar. Sebagai pihak yang menerbitkan, Ditjen Pendidikan Islam juga memiliki kewenangan untuk membekukan nomor statistik dan tanda daftar pesantren.

"Sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat,” ujar Anna Hasbie.

