Prabowo Subianto Hadiri Paris Air Show 2023, Miniatur Rafale Indonesia Dipamerkan

PRANCIS - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menghadiri pameran International Paris Air Show 2023 di Le Bourget, utara Paris, Prancis, Rabu 21 Juni 2023.

Menhan Prabowo mengunjungi berbagai paviliun pameran dan sempat berkeliling bersama Eric Trapier, CEO Dassault Aviation, produsen pesawat tempur Rafale yang akan memperkuat TNI AU. Dalam kesempatan itu miniatur Rafale untuk Indonesia turut dipamerkan.

Pada acara tersebut, yang merupakan pameran kedirgantaraan terbesar di dunia, jet tempur Rafale juga menampilkan demonstrasi udara.

Pameran yang berlangsung dari tanggal 19 - 25 Juni 2023 ini kembali digelar setelah absen selama empat tahun akibat pandemi Covid-19.

Paris Air Show ke-54 ini diikuti oleh 2.500 perusahaan teknologi dirgantara dari 46 negara di seluruh dunia.

(Fakhrizal Fakhri )