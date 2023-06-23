Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Subianto Hadiri Paris Air Show 2023, Miniatur Rafale Indonesia Dipamerkan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |08:36 WIB
Prabowo Subianto Hadiri Paris Air Show 2023, Miniatur Rafale Indonesia Dipamerkan
Menhan Prabowo Subianto (Foto: Kemhan)
A
A
A

PRANCIS - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menghadiri pameran International Paris Air Show 2023 di Le Bourget, utara Paris, Prancis, Rabu 21 Juni 2023.

Menhan Prabowo mengunjungi berbagai paviliun pameran dan sempat berkeliling bersama Eric Trapier, CEO Dassault Aviation, produsen pesawat tempur Rafale yang akan memperkuat TNI AU. Dalam kesempatan itu miniatur Rafale untuk Indonesia turut dipamerkan.

Pada acara tersebut, yang merupakan pameran kedirgantaraan terbesar di dunia, jet tempur Rafale juga menampilkan demonstrasi udara.

Pameran yang berlangsung dari tanggal 19 - 25 Juni 2023 ini kembali digelar setelah absen selama empat tahun akibat pandemi Covid-19.

Paris Air Show ke-54 ini diikuti oleh 2.500 perusahaan teknologi dirgantara dari 46 negara di seluruh dunia.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/337/3074494/nusron_wahid-hXpV_large.jpg
Nusron Wahid Diminta Prabowo Gabung Kabinet, Jadi Menteri Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/337/3072908/prabowo-ZDKX_large.jpg
Prabowo Mulai Susun Kabinet, Begini Bocoran Calon Menterinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/337/3072446/rapat_audiensi_bersama_solidaritas_hakim_indonesia-BwKA_large.jpg
Prabowo Subianto: Ciri Negara Maju Hakim Harus Tak Boleh Dibeli Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/337/3072219/prabowo_subianto-qyIj_large.jpg
Janji Prabowo Tekan Kemiskinan Ekstrem: Gelontorkan Bansos hingga Kredit Usaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036656/kisah-murkanya-jenderal-sintong-panjaitan-ke-prabowo-L77QQ9Vq0X.jpg
Kisah Murkanya Jenderal Sintong Panjaitan ke Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035349/insiden-penembakan-trump-prabowo-tindakan-kekerasan-harus-dikutuk-u2V5dp4oOD.jpeg
Insiden Penembakan Trump, Prabowo: Tindakan Kekerasan Harus Dikutuk!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement