Gelar Rakornas, Partai Hanura Targetkan Lolos ke Senayan

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Hanura) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) di Kuningan, Jakarta Selatan.

Hanura menargetkan lolos ke parlemen dengan 10 juta suara pada Pemilu 2024 mendatang.

Sekertaris Jenderal (Sekjen)anura Kodrat Shah mengatakan, Rakernas I Partai Hanura akan menciptakan strategi dan solusi dalam meraup suara mencapai 10 juta. Bahkan, ia meyakini bahwa pihaknya mampu melampaui target parlementary threshold 4 persen pada Pemilu 2024.

"Insya Allah bisa lebih (10 juta suara pada Pemilu 2024), kita (kader Hanura) kerja keras semua. Terlebih, kita telah menggelar sekolah politik di Cirebon, semoga bisa lebih dari 10 juta (suara)," kata Kodrat seusai membuka resmi Rakernas I Bappilu Hanura mewakili Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta (OSO), Jumat (23/6/2023).

Dia juga menyampaikan pesan OSO selaku pucuk pimpinan partai berwarna oranye itu. OSO berpesan, seluruh kader Hanura harus kompak menjalankan seluruh strategi yang ditetapkan pada hasil Rakernas I Bappilu partainya itu.

"Seluruh kader Hanura (Se-Indonesia) harus kompak, terutama menjalankan arahan ketum. Jangan sampai ada kader yang tidak serius, kita menghindari perahu bocor pada pemilu mendatang," ucap Kodrat.

BACA JUGA: Banyak Apartemen di Jakarta Belum Punya SHM

Ia pun menekankan bahwa seluruh kader Hanura harus berkomitmen pada Pemilu 2024 mendatang. "Partai ibarat perahu, mengkhianati partai ini berarti membocorkan perahu yang akan menenggelamkan. Pastinya merugikan dirinya sendiri," tutup Kodrat.