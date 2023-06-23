Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Belum Terima Informasi Oknum Polisi Tipu Tukang Bubur Berdamai

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |09:29 WIB
Polri Belum Terima Informasi Oknum Polisi Tipu Tukang Bubur Berdamai
JAKARTA - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan info perdamaian antara eks Kapolsek Mundu, AKP SW dengan tukang bubur yang menjadi korban penipuan rekrutmen calon anggota Polri.

"Jadi perdamaian yang disampaikan pengacaranya sampai sekarang baik penyidik Ditkrimum Polda maupun Bidpropam Polda Jabar belum mendapatkan informasi," kata Ramadhan kepada wartawan, Kamis (22/6/2023).

Dengan demikian, kata Ramadhan, proses pidana dan kode etik terhadap AKP SW masih berjalan. Adapun proses pidana dan etik AKP SW ditangani oleh Ditkrimum Polda Jabar dan Bidpropam Polda Jabar.

"Sekali lagi bahwa proses pidana dan kode etik AKP SW terkait dengan perbuatannya terus berjalan," terang Ramadhan.

