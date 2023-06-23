Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TGB Zainul Majdi: Dalam Berpolitik Kita Harus Melaksanakannya seperti Ibadah

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |09:38 WIB
TGB HM Zainul Majdi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Partai Perindo terus memanaskan mesin politiknya dalam menghadapi Pemilu serentak 2024 mendatang dengan penguatan baik secara internal partai maupun eksternal.

Partai Perindo sebagai partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, terus melakukan konsolidasi partai di segala lapisan mulai dari DPP, DPW, DPD hingga ke anak ranting.

Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Dr.TGB Muhammad Zainul Majdi, Ketua Ideologi dan Kaderisasi DPP Partai Perindo Ronny Tanusaputra, Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Banten Mayjen (Purn) H. Joko Warsito menggelar Rapat Khusus Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 DPP, DPW dan DPD Partai Perindo se-Banten.

TGB mengajak seluruh pengurus dan kader Partai Perindo agar dalam berpolitik tujuannya harus murni untuk memperbaiki republik.

"Dalam berpolitik kita harus melakukannya seperti ibadah, karena ini niatnya membantu rakyat, merubah keadaan menjadi lebih baik. Jadi ke depannya akan menjadi lebih ringan apa yang kita inginkan yaitu menjadi pemenang," ujar TGB, Kamis 22 Juni 2023.

TGB Zainul Majdi pun berpesan 3 hal dalam kerangka kita di Perindo untuk para kader di Banten yaitu Bangun Soliditas Internal, Bangun Confidensi Politik (Percaya Diri) dan yang terakhir para kader harus rela berkorban demi mencapai kepentingan arti, bukan individual.

Halaman:
1 2
      
