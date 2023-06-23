Konsolidasi Perindo Banten, TGB Zainul Majdi Sampaikan Tiga Pesan Penting

BANTEN - Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Dr. TGB Muhammad Zainul Majdi menyampaikan 3 pesan bagi kader Perindo Bantem dalam menghadapi Pemilu serentak 2024 mendatang.

Pertama, kata dia, bangun solidaritas internal, membangun confidensi politik (rasa percaya diri) dan terakhir para kader Perindo harus rela berkorban demi mencapai kepentingan arti, bukan individual.

"Satu sama lain saling mengisi, menguatkan dan melengkapi. Kita ini semuanya berbeda sejak kecil dan pasti ada perbedaan. Saya berharap perbedaan itu dikelola dengan semangat persaudaraan. Kita bangun sinergi dan silaturahmi, KSB penting tapi tidak ada artinya tanpa dukungan kader-kader di dalam kepengurusan," kata TGB saat menggelar Rapat Khusus Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 DPP, DPW dan DPD Partai Perindo se-Banten, Selasa 22 Juni 2023.

TGB juga memberi tantangan kepada kader di Banten dengan target perolehan satu juta suara di 2024 mendatang.

"Kalian sanggup memberi angka berapa kepasa nasional? Sanggup 1 juta (suara)?" tanya TGB.

"Ya sudah, saya turunkan jadi 750 ribu ya. Angka ini akan saya laporkan ke ketua umum, sebagai sumbangsih Banten untuk nasional," timpal TGB.